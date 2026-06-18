Podcast tin trưa 18-6: Cách tra cứu điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Podcast bản tin trưa 18-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sẽ tiếp nhận kỷ vật liệt sĩ, tài liệu giải mật của Hoa Kỳ về mộ liệt sĩ; Công bố điểm thi lớp 10 vào 9 giờ sáng mai 19-6; TPHCM oi nóng ban ngày, chiều tối có mưa dông; Xuyên đêm thi công nâng cấp sân bay Liên Khương; Vi phạm hành chính về chăn nuôi sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng; Cứu hộ tàu cá va vào đá ngầm, làm thủng vỏ tàu.