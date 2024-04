PV GAS PIPE đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường gia công, chế tạo kết cấu thép

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV GAS PIPE) đang nỗ lực, quyết tâm đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường gia công, chế tạo kết cấu thép với mục tiêu đảm bảo an toàn – chất lượng – tiến độ.

Xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu sang các loại năng lượng không hoặc ít phát thải như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối… đang được các nước trên thế giới và Chính phủ Việt Nam quan tâm, đầu tư hướng tới mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, cùng với ưu thế về độ bền, tính đúc, tính hàn rất tốt, dễ tạo hình… mà các loại vật liệu khác khó có thể thay thế được, ngành công nghiệp chế tạo kết cấu thép phục vụ các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, PV GAS PIPE đã quyết tâm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong lĩnh vực gia công, chế tạo kết cấu thép, hướng tới các dự án phát triển điện gió, kết cấu thép xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và châu Âu.

Với lợi thế về đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm; hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế, được tổ chức API cấp chứng chỉ ISO 9001, API Q1, API 5L và API 2B; cùng với tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, chỉ trong vòng 6 tháng thực hiện các biện pháp nâng cấp, cải hoán dây chuyền sản xuất, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và đào tạo nhân sự theo nhu cầu của thị trường, PV GAS PIPE đã nhận được những hợp đồng về sản xuất, gia công chế tạo ống thép kết cấu có kích thước lớn.

Công tác Loadout ống thành phẩm lên tàu sản phẩm dự án KNT-KNTN

Trong năm qua, PV GAS PIPE đã đạt được các dấu ấn quan trọng, đáng khích lệ, cho thấy hướng đi đúng đắn của mình, cụ thể: được cấp chứng chỉ ISO 3834-2 về quản lý chất lượng hàn - một trong những điều kiện tiên quyết để công ty được phép tham gia đấu thầu các dự án kết cấu điện gió và chế tạo kết cấu thép xuất khẩu sang thị trường châu Âu; sản xuất và cấp 2.700 tấn ống thép kết cấu API 2B cho dự án đóng mới chân đế giàn khoan trong nước; sản xuất, gia công 10.000 tấn ống thép kết cấu cho dự án CHW2204… Các sản phẩm do PV GAS PIPE sản xuất đang được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và tiến độ, là niềm khích lệ và tự hào đối với những tập thể lãnh đạo và người lao động PV GAS PIPE.

PV GAS PIPE bàn giao Upper Jacket Leg đến công trình dự án CHW2204

Công tác hàn nối ống sản phẩm Upper Jacket Leg dự án CHW2204

Hình ảnh những người thợ đang miệt mài, nỗ lực hoàn thành những công đoạn cuối để kịp bàn giao sản phẩm chất lượng cho khách hàng bất kể ngày đêm là lời cam kết cho tinh thần và thái độ làm việc chuyên nghiệp của PV GAS PIPE.

Công tác mài hoàn thiện bề mặt sản phẩm trước khi giao sản phẩm Upper Jacket Leg dự án CHW2204

Có những khi nhà máy phải tổ chức làm việc 2 hoặc 3 ca để đáp ứng tiến độ của dự án, nhưng người lao động của PV GAS PIPE không hề nề hà, vẫn hăng say tham gia lao động sản xuất, bảo đảm an toàn. Anh Ngô Thành Nam – Kỹ sư hàn phụ trách ca 3 chia sẻ: “Người lao động chúng tôi chỉ mong sao công ty có nhiều việc để làm, công việc ổn định, cho dù có làm ca 3 chúng tôi cũng luôn sẵn sàng và cam kết hoàn thành mục tiêu an toàn – chất lượng – tiến độ của mọi dự án”.

Anh Ngô Thành Nam (bên phải) và đồng nghiệp tại nhà máy

Ông Lê Hồng Hải, Giám đốc PV GAS PIPE cho hay: “Tài sản lớn nhất, quý giá nhất của PV GAS PIPE chính là người lao động, những con người nhiệt huyết, sáng tạo, chăm chỉ, dám nghĩ dám làm và rất đoàn kết. Chính những điều này đã giúp PV GAS PIPE vượt qua giai đoạn khó khăn để hướng đến những mục tiêu cao hơn, phát triển bền vững hơn”.

Khi nhận nhiệm vụ làm Giám đốc của PV GAS PIPE vào cuối năm 2022 - thời điểm khó khăn nhất của công ty, ông Lê Hồng Hải đã nhận định cách duy nhất là phải mạnh dạn đổi mới, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động.

Sau hơn một năm nỗ lực không ngừng nghỉ, từ chỗ không có việc làm ổn định nay người lao động PV GAS PIPE đã phải chia ca để sản xuất, máy móc thiết bị vận hành hết công suất mới đáp ứng được tiến độ của các dự án.

Để duy trì nguồn việc làm ổn định, bên cạnh thế mạnh về các sản phẩm ống, PV GAS PIPE đã mạnh dạn nhận làm nhà thầu phụ để gia công, chế tạo các thiết bị, kết cấu thép có tính chất phức tạp, đòi hỏi sự chính xác cao xuất khẩu sang thị trường châu Âu và các quốc gia phát triển khác.

Sàn External xuất khẩu sang châu Âu

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, PV GAS PIPE đã bước đầu hiện thực hoá mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm – mở rộng thị trường, không chỉ tạo được việc làm ổn định cho người lao động (phần lớn là lao động địa phương) mà còn mở ra hướng đi mới giúp công ty phát triển trong tương lai.

KHÁNH LÂM