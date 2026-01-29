Giữ gìn sự gương mẫu, trách nhiệm của người Bí thư chi bộ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Bí thư chi bộ là hình ảnh của chi bộ, là tấm gương để đảng viên noi theo. Bí thư chi bộ giữ gìn được sự gương mẫu, trách nhiệm, chi bộ đó chắc chắn sẽ là một tập thể gương mẫu, trách nhiệm.

Sáng 29-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương 233 Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026.

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương 233 Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố. Thực hiện: VĂN MINH

Đến dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Thường trực Thành ủy dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026.

Gương mẫu, trách nhiệm

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng trước giờ hội nghị diễn ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, có 233 Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026 được tuyên dương. Trong đó có 3 đồng chí giữ chức Bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 đồng chí giữ chức Bí thư chi bộ từ 20 đến 30 năm… Nhiều đồng chí mang trong mình truyền thống cách mạng, đã được tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

Các đồng chí Bí thư chi bộ dự hội nghị tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí Bí thư chi bộ là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị tại cơ sở.

Các đồng chí Bí thư chi bộ dự hội nghị tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều đồng chí đang giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, các lĩnh vực đặc thù, nhưng đã rất nỗ lực để vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ.

Các đồng chí là những tấm gương sáng, tâm huyết, bình dị, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; tạo khối đoàn kết thống nhất toàn dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền.

Hạt nhân đoàn kết

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, quan tâm đến đội ngũ Bí thư chi bộ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu

Ban Thường vụ Thành ủy mong rằng, đội ngũ Bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ TPHCM tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Trong đó, mỗi Bí thư chi bộ hãy luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc, trong quá trình công tác, rèn luyện và trong cuộc sống.

Các đồng chí Bí thư chi bộ dự hội nghị tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Bí thư chi bộ là hình ảnh của chi bộ, là tấm gương để đảng viên noi theo. Bí thư chi bộ giữ gìn được sự gương mẫu, trách nhiệm, chi bộ đó chắc chắn sẽ là một tập thể gương mẫu, trách nhiệm", đồng chí Lê Quốc Phong gửi gắm.

Mỗi Bí thư chi bộ hãy luôn là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Đồng thời, phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ của mình; luôn chú ý đến công tác phát triển đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, các đồng chí đứng đầu cấp ủy cấp trên dành sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng công tác của Bí thư chi bộ.

“Với sự nỗ lực chung, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều chi bộ 4 tốt, nhiều Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lần tuyên dương tới’, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng.

>>>Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH