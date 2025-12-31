Quân khu 7 bàn giao 4 căn nhà cho người dân vùng lũ Lâm Đồng

Sáng 31-12, Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà cho 4 hộ dân tại xã D’Ran (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) bị thiệt hại bởi thiên tai.

Đây là kết quả từ chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, do Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng triển khai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.

Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà cho gia đình ông Mai Ngọc Hiệp (thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng)

Riêng tại xã D’Ran có 4 căn nhà được xây mới và đưa vào sử dụng dịp này. Cụ thể, Công ty Tây Nam phối hợp Sư đoàn 5 hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cấp 4 cho hộ ông Mai Ngọc Hiệp và ông Nguyễn Quốc Duy, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 chúc mừng, động viên gia đình ông Mai Ngọc Hiệp có căn nhà mới

Ngoài số tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp, gia đình đối ứng, Quân khu 7 đã hỗ trợ hàng trăm ngày công xây dựng. Bên cạnh đó, Công ty Đông Hải cùng Lữ đoàn 25 hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hộ bà Đặng Thị Bé và ông Nguyễn Văn Nghĩa với tổng kinh phí gần 920 triệu đồng.

4 hộ dân tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng nhận quà tặng từ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho biết: “Các căn nhà được khánh thành, bàn giao, không chỉ là niềm phấn khởi của các hộ dân được thụ hưởng, mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7, lan tỏa đến bà con nhân dân trên địa bàn, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân”.

Đại diện các đơn vị trực tiếp thi công nhà cho người dân chụp hình lưu niệm trước khi trở về đơn vị

Các chiến sĩ dọn dẹp nhà mới cho gia đình ông Nguyễn Quốc Duy, xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng trước khi bàn giao

Thực hiện chủ trương “thần tốc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai”, Quân khu 7 đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa tổng cộng 41 căn nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN