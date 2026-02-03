Lãnh đạo Quân khu 7 thăm, chúc tết Đảng bộ TPHCM

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Đoàn Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn, thông tin khái quát việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 7 trong năm 2025. Trung tướng Lê Xuân Thế cho biết kết quả đạt được có sự hỗ trợ, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; trong đó có việc tổ chức thành công các sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước và Quân khu 7.

Trung tướng Lê Xuân Thế gửi lời cảm ơn và chúc lãnh đạo thành phố cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Quốc Phong cảm ơn lãnh đạo Quân khu 7 đã dành tình cảm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố trong năm qua và mục tiêu, định hướng năm 2026 cùng các năm tiếp theo. Đồng chí cho biết TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế - xã hội, là cực tăng trưởng lớn của phía Nam và cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố, trong đó có đóng góp lớn của Quân khu 7 và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn Quân khu 7 và các đơn vị tiếp tục đồng hành với sự phát triển ổn định của thành phố thời gian tới; đồng thời chúc toàn thể thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và gia đình đón Xuân vui tươi, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

