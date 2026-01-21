Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 12.000 viên ma túy

Ngày 21-1, thông tin từ Đồn Biên phòng Đắk Long (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng có quốc tịch Lào vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VĂN TÁNH

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20-1, Đồn Biên phòng Đắk Long chủ trì, phối hợp với Biên phòng Rơ Long; Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; Công an các xã Đắk Long, Đắk Môn phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô tại khu vực thôn Lanh Tôn, xã Đăk Môn có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Kết quả, phát hiện trong cốp xe và áo khoác của đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan (SN 1997, quốc tịch Lào) cất giấu tổng cộng 12.087 viên nén màu hồng và màu xanh (nghi là ma túy tổng hợp), được đựng trong 60 túi ni lông.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng chức năng kiểm đếm ma túy. Ảnh: VĂN TÁNH

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng viên nén, được một người đàn ông thuê vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa Việt Nam để giao cho người khác, với tiền công là 20 triệu đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa đối tượng, tang vật và phương tiện về Đồn Biên phòng Đắk Long để tiếp tục điều tra.

HỮU PHÚC