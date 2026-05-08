Quảng Ngãi: Giá mực xà tăng cao kỷ lục

Trở về sau chuyến biển, các ngư dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vui mừng khi mực xà được thương lái thu mua với mức giá 315.000-317.000 đồng/kg, mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Tàu câu mực của ngư dân neo đậu tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tàu QNg-95579 TS của ngư dân Phạm Tiếng (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) trở về sau chuyến biển bội thu 28 tấn mực xà khô. Theo ông Tiếng, với mức giá hiện nay, chuyến biển này mang về được 9 tỷ đồng. Tàu ông Tiếng có 51 ngư dân, hành nghề câu mực ở Trường Sa. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân có thể đạt mức thu nhập khoảng 120 - 150 triệu đồng/người.

Giá mực xà khô liên tục thiết lập đỉnh giá mới, hiện lên mức 317.000 đồng/kg

Xã Bình Sơn có nghề truyền thống câu mực xà

Ông Tiếng cho biết: “Gắn bó với nghề câu mực mấy chục năm nhưng chưa bao giờ giá mực tăng cao như năm nay. Ngay từ đầu năm 2026, giá mực đã ở mức 270.000 - 300.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các năm trước. Đến tháng 5, giá tiếp tục lập đỉnh mới, lên 317.000 đồng/kg. Thay vì nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục vươn khơi sớm để kịp bán được giá tốt”.

Tại các làng biển ở xã Bình Sơn, nhiều ngư dân gắn bó với nghề câu mực xà mạnh dạn đầu tư tàu công suất lớn để vươn khơi khai thác ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mùa câu mực thường kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 9 Âm lịch hằng năm, đây cũng là thời điểm mực có sản lượng cao, giá bán tốt nên ngư dân hối hả vươn khơi bám biển.

Xã Bình Sơn có hơn 160 tàu hành nghề câu mực xà

Toàn xã Bình Sơn hiện có hơn 400 tàu cá, trong đó hơn 160 tàu hành nghề câu mực xà. Mỗi chuyến biển kéo dài từ 2 - 3 tháng, với khoảng 40 - 50 lao động trên mỗi tàu. Mực xà sau khi thu mua được xuất khẩu.

Theo nhiều thương lái, giá mực xà tăng cao kỷ lục do nhu cầu thị trường tăng mạnh. Trước đây, mực xà chủ yếu xuất khẩu qua đường tiểu ngạch, còn hiện nay đã mở rộng thêm thị trường Thái Lan nên sức tiêu thụ lớn hơn.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết: “Vụ khai thác này, nhiều tàu đạt sản lượng từ 25 - 30 tấn mực xà khô/tàu. Được mùa, được giá giúp ngư dân có thêm động lực bám biển, phát triển kinh tế biển”.

NGUYỄN TRANG