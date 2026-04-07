Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức vận hành thương mại

Ông Hoàng Trọng Bính, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) cho biết, sau quá trình thử nghiệm đạt các thông số yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định, vào lúc 0 giờ ngày 7-4, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Nhiệt điện hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021, với tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, gồm có 2 tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.330MW (công suất mỗi tổ máy 665MW).

Đây là dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia, được thực hiện theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao), do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư.

Trước đó, vào ngày 22-7-2025, Tổ máy số 1 của nhà máy cũng đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (Ultra-Supercritical - USC), giúp nâng cao hiệu suất phát điện, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường. Đây là công nghệ nhiệt điện than tiên tiến nhất hiện nay đang được nhiều quốc gia phát triển ứng dụng trong mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch hơn.

Sau khi vận hành toàn bộ, dự án sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao và nhiều dịch vụ liên quan đi kèm, đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Theo ông Hoàng Trọng Bính, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II, sau khi Tổ máy số 1 vận hành thương mại từ ngày 22-7-2025 và duy trì hoạt động ổn định, đến nay chúng tôi đã chính thức đưa Tổ máy số 2 vào vận hành thương mại. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II Các kết quả thử nghiệm, hiệu chỉnh theo điều kiện thực tế cho thấy công suất tin cậy ban đầu của Tổ máy số 2 đã đạt và vượt các thông số kỹ thuật, công suất theo quy định trong hợp đồng mua bán điện. Đây là cơ sở quan trọng để nhà máy vận hành ổn định, góp phần đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia.

DƯƠNG QUANG