Ngày đầu nghỉ lễ, Huế lập kỷ lục tiền bán vé tham quan di tích

Trong ngày 30-4, doanh thu từ bán vé tham quan các di tích ở Huế đạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Đông đảo du khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Tối 30-4, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, hơn 3,7 tỷ đồng là tổng số tiền bán vé vào các di tích Huế trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đây là số tiền bán vé kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay đối với doanh thu từ bán vé tham quan các di tích ở Huế. Đáng chú ý, hơn 1.000 vé được mua online.

Cùng ngày, Sở Du lịch TP Huế cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua (từ ngày 24-4 đến 28-4), Huế thu hút khoảng 395.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế 98.700 lượt), doanh thu từ du lịch khoảng 958 tỷ đồng. Dự kiến, tổng lượng khách du lịch đến Huế trong 5 ngày (từ 29-4 đến 3-5) sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, thời gian tới, Huế định hướng phát triển kinh tế đêm gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, hàng lưu niệm; chú trọng phát huy giá trị ẩm thực cung đình, văn hóa áo dài và các sản phẩm đặc trưng. TP Huế cũng nghiên cứu mở lại một số không gian như tuyến đường Hai Bà Trưng, phố đi bộ nhằm tạo thêm điểm đến phục vụ người dân và du khách vào ban đêm.

VĂN THẮNG