Đông đảo người dân đến dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Những ngày này, đông đảo người dân, du khách ở tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều địa phương trên cả nước đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Các cơ quan, đoàn thể, địa phương dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1-5-1904 - 1-5-2026), từ nhiều ngày nay, đặc biệt là dịp lễ 30-4 và 1-5, đông đảo các đoàn du khách là người dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, trường học ở tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều địa phương trên cả nước đã đến Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) thành kính làm lễ dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân Tổng Bí thư Trần Phú

Ông Lê Doãn Thắng, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú cho biết, sau thời gian gấp rút triển khai dự án, Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú đã được tu bổ, tôn tạo khang trang, đồng bộ; các hạng mục cơ bản hoàn thiện, đảm bảo đón tiếp các đoàn du khách, nhân dân về dâng hương, tham quan.

Trong dịp này, khu di tích đã đón hơn 3.000 lượt khách đến tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần phát huy giá trị di tích, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách.

Các cơ quan, đoàn thể, địa phương dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

>> Một số hình ảnh dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú:

DƯƠNG QUANG