Tìm nguyên nhân khiến cá nuôi lồng bè ở Lý Sơn chết hàng loạt

Sáng 8-4, UBND đặc khu Lý Sơn đang phối hợp Chi cục Thủy sản - Biển đảo Quảng Ngãi kiểm tra, lấy mẫu để xác định nguyên nhân cá nuôi lồng bè chết hàng loạt.

Những ngày qua, tại vùng biển đặc khu Lý Sơn, 57/57 lồng bè nuôi cá bớp của người dân xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.

Theo thống kê ban đầu, khoảng 60 tấn cá bớp bị chết, với trọng lượng mỗi con từ 0,5–5kg. Trong đó, phần lớn là cá đã đạt kích cỡ thương phẩm, chuẩn bị xuất bán, thiệt hại ước tính ban đầu trên 10 tỷ đồng. Nhiều hộ nuôi đứng trước nguy cơ mất trắng do đã đầu tư chi phí lớn cho vụ nuôi này.

Cá nuôi bị chết hàng loạt. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
Cá có dấu hiệu bỏ ăn, mất nhớt, bụng đỏ, sau đó chết dần. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Trước đó, các hộ nuôi trồng thủy sản đã di chuyển lồng bè vào khu vực vũng neo đậu An Hải để tránh gió mùa Đông Nam. Tuy nhiên, từ ngày 31-3, cá bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, mất nhớt, bụng đỏ, sau đó chết dần và kéo dài đến nay.

Nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
Người nuôi đang chăm sóc những lồng bè còn lại. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Hiện các cơ quan chuyên môn đang hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, chăm sóc những lồng bè còn lại nhằm hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT

