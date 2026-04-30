Bộ đội biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng bám địa bàn, nỗ lực giúp người dân vùng cao ở tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy gây ra, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Video: Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngày 30-4, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả do trận mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra đêm 28, rạng sáng 29-4 tại xã Tam Thái và Mường Típ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp giúp người dân lợp lại mái nhà sau lốc xoáy

Tại địa bàn bản Huồi Sơn, xã Tam Thái, ngay trong đêm khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã nhanh chóng huy động lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân. Các tổ công tác đến từng hộ dân, giúp thu dọn, sắp xếp đồ đạc, gia cố lại khung nhà, lợp lại các phần mái nhà bị tốc, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh.

Nhờ sự hỗ trợ nghĩa tình đó, các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai đã được khắc phục tạm thời, bảo đảm có chỗ ở an toàn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp còn phối hợp với địa phương trao một số nhu yếu phẩm thiết yếu, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp chuẩn bị lợp mái nhà

Tại xã Mường Típ, hộ gia đình ông Lương Xuân Việt, ở bản Pụng bị cây đổ làm sập một phần nhà chính, bếp và kho lúa (thiệt hại khoảng 40 triệu đồng), lực lượng Đồn Biên phòng Mường Ải cùng người dân địa phương đang khẩn trương hỗ trợ dựng lại nhà tạm, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Cây lớn đổ chắn lối đi, làm hư hỏng cầu dân sinh ở địa bàn vùng cao Nghệ An

Đồn Biên phòng Tam Hợp và địa phương tặng quà hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy

Khắc phục thiệt hại sau lốc xoáy

DƯƠNG QUANG - HẢI THƯỢNG