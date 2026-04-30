Bộ đội biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngày 30-4, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả do trận mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra đêm 28, rạng sáng 29-4 tại xã Tam Thái và Mường Típ.
Tại địa bàn bản Huồi Sơn, xã Tam Thái, ngay trong đêm khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã nhanh chóng huy động lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân. Các tổ công tác đến từng hộ dân, giúp thu dọn, sắp xếp đồ đạc, gia cố lại khung nhà, lợp lại các phần mái nhà bị tốc, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh.
Nhờ sự hỗ trợ nghĩa tình đó, các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai đã được khắc phục tạm thời, bảo đảm có chỗ ở an toàn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp còn phối hợp với địa phương trao một số nhu yếu phẩm thiết yếu, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại.
Tại xã Mường Típ, hộ gia đình ông Lương Xuân Việt, ở bản Pụng bị cây đổ làm sập một phần nhà chính, bếp và kho lúa (thiệt hại khoảng 40 triệu đồng), lực lượng Đồn Biên phòng Mường Ải cùng người dân địa phương đang khẩn trương hỗ trợ dựng lại nhà tạm, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.