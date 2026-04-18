Xã hội

Dông lốc và mưa đá gây thiệt hại nặng tại Thanh Hóa

SGGPO

Trong đêm 17 đến rạng sáng 18-4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra dông lốc và mưa đá, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Chiều 18-4, Văn phòng Đảng ủy phường Hàm Rồng cho biết, dông lốc và mưa đá gây thiệt hại nhiều tài sản trên địa bàn.

Theo ghi nhận bước đầu, nhiều ngôi nhà bị vỡ nát ngói và mái tôn; 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 9 nhà bị sụt mái và tốc 1 phần.

Dông lốc và mưa đá gây thiệt hại cho trường học ở phường Hàm Rồng

Tại Trường THCS Thiệu Dương bị bay, lật mái tôn tầng 2 nhà B khoảng 250m2; Trường Mầm non Thiệu Dương bị tốc mái 1 phần ngôi nhà 2 tầng.

Cùng đó, Nhà văn hóa tổ dân phố Thiệu Dương 5 bị sụt và vỡ dập mái ngói; Nhà văn hóa tổ dân phố Thiệu Dương 8 bị gãy cánh cửa cổng, lốc cửa cuốn...

Học sinh dọn vệ sinh sau ảnh hưởng dông lốc

Ngoài ra, có 313ha lúa và hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn; 700 con vịt bị chết tại trang trại ở tổ dân phố 1 Thiệu Dương; 4 xe ô tô bị vỡ kính và móp méo.

Lúa mùa đổ ngã, dập nát

Ngay trong sáng 18-4, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã đến động viên, thăm hỏi những hộ dân bị thiệt hại.

Đồng thời, kiểm tra, thống kê thiệt hại và chỉ đạo gấp rút khắc phục hậu quả để giúp người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất, học tập.

Mái tôn trường học bị tốc, hư hỏng
Nhà dân bị tốc mái

Ngoài phường Hàm Rồng, cùng thời điểm, dông lốc và mưa đá cũng xuất hiện tại một số địa phương khác của tỉnh Thanh Hóa. Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại.

>> Hình ảnh thiệt hại do dông lốc và mưa đá ở Thanh Hóa:

Mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở Thanh Hóa
Mái nhà, mái che của nhà dân ở phường Hàm Rồng bị tốc, hư hỏng nặng
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Mưa đá Thanh Hóa Hàm Rồng thiệt hại nhà dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn