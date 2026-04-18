Rực rỡ sắc màu tại lễ rước Thánh Mẫu lên điện Huệ Nam

Sáng 18-4, Lễ hội điện Huệ Nam năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức, khai mạc tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo.

Sau khi thực hiện nghi lễ tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ di chuyển dọc theo đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội, đi lên đường Trần Hưng Đạo trước khi dừng lại không gian công viên Thương Bạc.

Lễ rước Thánh Mẫu điện Huệ Nam

Với đoạn đường hơn 2km, đoàn rước với các hương án cùng hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống tạo nên không khí lễ hội trang nghiêm... Dọc 2 bên đường đoàn rước đi qua có rất nhiều người dân, du khách chào đón, tạo nên không khí lễ hội cộng đồng đầy màu sắc, độc đáo.

Tiếp đó, đoàn rước di chuyển xuống các thuyền rồng và ngược dòng Hương Giang để lên điện Huệ Nam. Tại điện diễn ra các nghi lễ quan trọng như Cáo Yết, Cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương và cầu nguyện, lễ chánh tế cầu quốc thái dân an, lễ hoàn tạ và hồi loan.

Thuyền rồng lên điện Huệ Nam

Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh của một bộ phận người dân Huế, được tổ chức hàng năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Cuối năm 2024, Lễ hội điện Huệ Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

VĂN THẮNG - ĐÌNH HOÀNG