Rực rỡ sắc màu tại lễ rước Thánh Mẫu lên điện Huệ Nam

Sáng 18-4, Lễ hội điện Huệ Nam năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức, khai mạc tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo.

Sau khi thực hiện nghi lễ tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ di chuyển dọc theo đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội, đi lên đường Trần Hưng Đạo trước khi dừng lại không gian công viên Thương Bạc.

z7737783236707_8303bb1b807d10387af7d64b6b594325.jpg
z7737783236714_70c325e207c603e5fc77f0faf38afc43.jpg
z7737783236708_75fa9f2b8beed8f6dfda1d1044f438e4.jpg
z7737783236715_e54786ca2a62fffafbfd5fdcec565d99.jpg
z7737783236717_f5cb70c173a914f8c00eed6bc1e2759f.jpg
Lễ rước Thánh Mẫu điện Huệ Nam

Với đoạn đường hơn 2km, đoàn rước với các hương án cùng hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống tạo nên không khí lễ hội trang nghiêm... Dọc 2 bên đường đoàn rước đi qua có rất nhiều người dân, du khách chào đón, tạo nên không khí lễ hội cộng đồng đầy màu sắc, độc đáo.

Tiếp đó, đoàn rước di chuyển xuống các thuyền rồng và ngược dòng Hương Giang để lên điện Huệ Nam. Tại điện diễn ra các nghi lễ quan trọng như Cáo Yết, Cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương và cầu nguyện, lễ chánh tế cầu quốc thái dân an, lễ hoàn tạ và hồi loan.

z7737783236685_f4c46b172a61ce2ba5b777a1fe3d24a0.jpg
z7737783236686_802bb704167fe8ffca6c60109ad60109.jpg
z7737783236694_f3b1998bb679b5e2ffcc6fc08840498b.jpg
z7737783236696_72dce129bde182ca9a93bdce8c241aa4.jpg
Thuyền rồng lên điện Huệ Nam

Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh của một bộ phận người dân Huế, được tổ chức hàng năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Cuối năm 2024, Lễ hội điện Huệ Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

VĂN THẮNG - ĐÌNH HOÀNG

