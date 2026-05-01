Miền Trung: Sôi động các điểm du lịch biển, trải nghiệm bản sắc văn hóa

Tại tỉnh Gia Lai, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, ven các không gian, điểm du lịch ven biển, bán đảo, đảo các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, du khách liên tục đổ về tham quan, vui chơi, nghỉ lễ.
Tại các bán đảo du lịch Nhơn Lý, Hòn Khô - Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), lượng khách tăng cao khiến một số tuyến đường ùn tắc.
Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ, du khách lựa chọn trải nghiệm đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ khi mang cờ Tổ quốc check-in dưới đáy biển, thể hiện tinh thần yêu nước.
Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, ước tính trong hai ngày 30-4 và 1-5, các bán đảo trên địa bàn đã đón hơn 25.000 lượt khách, riêng khu vực Kỳ Co - Eo Gió đón gần 6.000 lượt khách mỗi ngày.
Bên cạnh đó, tour khám phá khoa học tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) cũng kín khách dịp lễ. Theo lãnh đạo đơn vị, trong hai ngày 30-4 và 1-5, trung tâm đón khoảng 3.000 – 4.000 khách/ngày, duy trì nhân lực để phục vụ người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.
Tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lượng khách tăng đột biến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, ước tính mỗi ngày đón trên 2.000 lượt khách, tổng kỳ lễ gần 13.000 lượt khách.
Thượng úy Ngô Lắm, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ cho biết, ngày thường, cảng đón khoảng 500–600 khách/ngày, dịp lễ tăng lên khoảng 2.000 khách/ngày, gấp khoảng bốn lần.
Tại đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng), từ sớm, nhiều người dân và du khách đã có mặt tham quan, ngắm cảnh, theo dõi các ván đấu trong khuôn khổ giải vô địch cờ tướng “Kỳ vương xứ Quảng mở rộng” lần 2 năm 2026. Không khí thi đấu sôi nổi, thu hút đông đảo người xem cổ vũ.
Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, với tổng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng, giải đấu không chỉ tạo sân chơi trí tuệ cho các kỳ thủ mà còn góp phần quảng bá điểm đến Đỉnh Bàn Cờ Tiên, qua đó đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết hợp thể thao trí tuệ với trải nghiệm thiên nhiên, tăng sức hút mùa du lịch hè.
Trong khi đó, tại Sun World Bà Nà Hills (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), Lễ hội Mặt Trời 2026 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm tương tác, các chương trình biểu diễn và lễ hội ẩm thực – bia, tạo không gian kết nối du khách, gia đình và bạn bè.
* Tại TP Huế, cùng với việc tham quan trải nghiệm ở các di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, nhiều du khách còn tìm đến cầu đường bộ vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) vừa thông xe vào sáng 30-4 để chụp hình check-in, ngắm cảnh.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Sở Du lịch TP Huế, dự kiến tổng lượng khách du lịch đến TP Huế trong dịp lễ 30-4, 1-5 ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.