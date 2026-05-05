Tặng giấy khen 2 cá nhân kịp thời cứu sống cháu bé bị ngừng tim

Hai cá nhân ở tỉnh Nghệ An đã kịp thời cấp cứu, cứu sống cháu bé bị ngừng tim do điện giật.

Chiều 5-5, Văn phòng Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định tặng giấy khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc kịp thời cấp cứu nạn nhân ngừng tim do điện giật, góp phần giành lại sự sống, lan tỏa y đức.

Theo đó, hai cá nhân được khen thưởng là ông Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu và bà Nguyễn Thị Loan, viên chức Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2-5, tại khu vực biển Quỳnh (tỉnh Nghệ An), một cháu bé khoảng 10-12 tuổi bất tỉnh, ngừng tim sau khi bị điện giật.

Trước tình huống khẩn cấp, ngay lập tức, ông Hồ Khắc Thủy và bà Nguyễn Thị Loan nhanh chóng tiến hành các thao tác cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực liên tục... Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau vài phút, cháu bé đã hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Hành động của ông Hồ Khắc Thủy và bà Nguyễn Thị Loan đã góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.

DƯƠNG QUANG