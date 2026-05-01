Cựu chiến binh "phủ xanh" 16.000m² vườn cây ăn trái

Mang trong mình mảnh đạn từ thời chiến, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam (68 tuổi, thôn Tân Lập, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) nỗ lực gây dựng vườn cây ăn trái rộng 16.000m² với nhiều chủng loại, thu lãi ròng hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Thành quả ban đầu

Với mảnh vườn 16.000m2 cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam đã tạo nên một “bức tranh xanh” với đủ loại cây ăn trái đan xen. Sau gần 14 năm gắn bó với nông nghiệp, vườn cây của ông đã vào độ phát triển ổn định.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam với vườn cây ăn trái đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trên diện tích này, nhiều loại cây cho sản lượng ấn tượng, 90 cây sầu riêng, mỗi cây đạt 1–2 tạ trái/năm; 30 cây chôm chôm khoảng 50kg/cây; 30 cây bưởi đạt 60–70kg/cây; hơn 100 cây mít các loại; trên 300 cây cau, mỗi cây cho khoảng 10kg/vụ; cùng hàng trăm gốc chanh, thanh long, quýt đường…

Những cây mít sum suê trái và vườn sầu riêng cũng đang ra hoa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Giữa “rừng” cây ăn trái xanh mướt ấy, sắc tím của hơn 150 cây sim nổi lên như một điểm nhấn riêng. Ông Nam cho biết: “Vườn này vốn dĩ là đồi sim, đồi chè, khi quyết định làm nông nghiệp, trong quá trình cải tạo đất, tôi đã giữ lại những gốc sim cũ, chăm sóc. Đến nay, cây vươn cao trên 2m, tán rộng, mùa này hoa sim đang vụ nở rộ. Ai đến vườn cũng đều bất ngờ với chiều cao của 1 cây hoa sim”.

Những cây sim cao trên 2m, rực rỡ giữa khu vườn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để có được mảnh vườn rộng 16.000m², ông Nam đã trải qua nhiều năm cần mẫn cải tạo đất, chọn giống, học hỏi kỹ thuật trồng trọt. Dù mang trong mình mảnh đạn từ thời chiến, mỗi khi trái gió trở trời vết thương lại đau nhức, ông vẫn kiên trì bám vườn.

Hơn 1.700 cây sưa đỏ 5 năm tuổi được ông Năm trồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đáng chú ý, vườn có đến 1.700 cây sưa đỏ (5 năm tuổi), loại cây được xếp vào danh sách những loại cây gỗ quý và có giá trị kinh tế cao. Ông là người tiên phong ở xã Phước Giang chuyển từ trồng keo sang sưa đỏ.

Ký ức còn mãi bên tấm bia lưu niệm

Mặc dù bận rộn với mảnh vườn, ông vẫn dành thời gian mỗi buổi sáng để quét dọn bia lưu niệm, nơi từng là căn cứ hoạt động của Đội công tác xã Hành Dũng, nay thuộc xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bia được dựng ngay đầu đường dẫn vào nhà ông. Với ông Nam, đó không chỉ là một dấu tích lịch sử, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức sâu đậm của một cựu chiến binh.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam thắp hương tại bia lưu niệm, tưởng nhớ Đội Công tác xã Hành Dũng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Năm 1973, thiếu niên Nguyễn Văn Nam khi ấy 14 tuổi, đã tham gia Đội công tác xã Hành Dũng, được phân công làm nhiệm vụ giao liên. Đội công tác khi ấy rất đông người, nhưng sau năm 1975, chỉ còn lại 7 người sống sót.

Tháng 4-1974, trong một lần địch lùng sục ở khu vực dông Động Miếu, vùng căn cứ của đội, ông giẫm trúng mìn, chấn thương nặng và được anh em trong đội đưa về, sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên. Đến nay, mảnh đạn vẫn còn nằm trong cổ tay trái và chân trái.

Bia lưu niệm căn cứ hoạt động của Đội Công tác xã Hành Dũng (cũ). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau khi trở về địa phương, ông Nam tiếp tục đi học bổ túc văn hóa. Đến năm 1980, khi ông Nam đang học lớp 10 thì cha ông qua đời, ông đành gác lại việc học và bắt đầu gắn bó với nghề nông.

Trong suốt những năm tháng sau đó, ông luôn được người dân tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ nhiều vị trí tại địa phương như Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, Trưởng thôn, Kế toán HTX, tham gia Hội Người cao tuổi… từ năm 2003 đến 2025.

Ông Nam cho biết: “Khu vực này trước đây là nơi hoạt động của Đội công tác xã Hành Dũng, nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, các đồng đội của tôi đã cùng nhau vận động kinh phí xây dựng bia lưu niệm vào năm 2009. Đến năm 2015, với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, bia tiếp tục được tu sửa, xây dựng khang trang hơn”.

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, ngày tết, các cựu chiến binh trong đội công tác và cựu chiến binh các xã lân cận lại trở về đây thắp hương, tưởng niệm, tri ân và thăm lại căn cứ đội công tác.

Ông Trần Văn Đồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Giang, cho biết: “Hội viên Nguyễn Văn Nam là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, luôn gương mẫu trong công tác hội, đồng thời tích cực tham gia chăm sóc và chỉnh trang bia lưu niệm vào các dịp lễ, tết”.

NGUYỄN TRANG