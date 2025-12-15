Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

Ngày 15-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì H.V.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được Báo cáo của Chi Cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại một số điểm bán bánh mì của chuỗi bánh mì H.V. trên địa bàn. Sau khi ăn bánh mì, nhiều người có các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Y bác sĩ tập trung điều trị các ca ngộ độc thực phẩm

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, phía Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai ngay công tác điều tra, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm.

Tính đến hiện tại, có 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện (trong đó có 73 bệnh nhân đang nằm viện, 32 bệnh nhân đã được cho về).

Cụ thể, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi đang điều trị 17 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 19 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng 69 bệnh nhân (trong đó có 37 bệnh nhân đang nằm viện, 32 bệnh nhân đã khám xong và cho về).

NGUYỄN TRANG