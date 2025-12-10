Phát hiện điểm tập kết hơn 2 tấn thịt vịt hôi thối tại phường Bến Cát

Ngày 10-12, từ tin báo của người dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Cát (TPHCM) phối hợp với các lực lượng kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn thịt động vật (vịt) đã chết, bốc mùi hôi thối

Theo đó, lực lượng chức năng phường Bến Cát bắt quả tang ông D.Đ.C. cùng vợ là bà P.T.H. và ông N.N.T. (sinh năm 1978) đang vận chuyển, kinh doanh vịt chết tại khu phố Lai Khê, phường Bến Cát.

Phòng chuyên môn phường Bến Cát phối hợp lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điểm tập kết hàng ngàn kg thịt vịt đã chết

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh của vợ chồng ông D.Đ.C., lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.760kg vịt đã chết, bốc mùi hôi thối nồng nặc, biến đổi màu sắc, đang trong giai đoạn phân hủy.

Điểm tập kết khá tềnh toàng, bên ngoài có bảng hiệu rao bán vịt đã chế biến

Cùng thời điểm trên, đoàn kiểm tra, phát hiện trên chiếc xe tải mang biển kiểm soát 50E-XXX, do ông N.N.T. điều khiển, có 340 kg vịt chết, bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc.

Số thịt vịt đã chết bốc mùi, ruồi đậu nhiều

Theo lời khai của ông D.Đ.C và bà P.T.H, số vịt trên được vợ chồng ông mua từ địa phương khác với số tiền là 120 triệu đồng. Số vịt hôi thối trên được vợ chồng ông C., bà H., tổ chức vận chuyển về khu phố Lai Khê vào tối 9-12.

Số vịt này có dấu hiệu bệnh, chết nên giá bán thấp hơn vịt khỏe mạnh. Bước đầu, ông C. khai, vợ chồng ông mua để làm lấy lông bán, phần thịt thì bán cho ông N.N.T. để nuôi cá.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định

Tại hiện trường, ngoài số vịt chết đang bốc mùi hôi thối còn có máy đánh lông vịt, tủ đông. Nước thải trong quá trình đánh lông vịt không được thu gom, xử lý, để xả thải trực tiếp ra môi trường gây mùi hôi thối.

Số thịt động vật trên đã được chuyển đến nơi tiêu hủy theo quy định

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thịt động vật trên theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, hành vi của các cá nhân trên có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh thú y trong kinh doanh vận chuyển động vật.

Do đó, lực lượng chức năng phường Bến Cát đã mời ông N.N.T., ông D.Đ.C. và những người có liên quan đến trụ sở UBND phường Bến Cát làm việc vào ngày 11-12 để xem xét mức độ vi phạm, đồng thời giải quyết vụ việc theo quy định.

