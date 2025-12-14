Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Lâm Đồng: 30 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì

SGGPO

Trên 30 người phải nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Lâm Đồng, hiện còn 19 ca đang điều trị.

Ngày 14-12, đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến tối cùng ngày, còn 19 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 13 đến ngày 14-12, các bệnh viện ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa An Phước... tiếp nhận khoảng 36 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Qua khảo sát, những bệnh nhân nhập viện đều cho biết đã ăn bánh mì, patê tại một tiệm bánh mì.

bv.jpg
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng)

Đến cuối giờ chiều 14-12, có 17 người xuất viện, còn 19 người đang điều trị tại các bệnh viện. Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định. Dự kiến, trong ngày 15-12, ngành y tế địa phương sẽ có kết quả xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Tin liên quan
NGUYỄN TIẾN

Từ khóa

Lâm Đồng ngộ độc thực phẩm bánh mì bệnh viện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn