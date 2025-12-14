Lâm Đồng: 30 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì

Trên 30 người phải nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Lâm Đồng, hiện còn 19 ca đang điều trị.

Ngày 14-12, đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến tối cùng ngày, còn 19 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 13 đến ngày 14-12, các bệnh viện ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa An Phước... tiếp nhận khoảng 36 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Qua khảo sát, những bệnh nhân nhập viện đều cho biết đã ăn bánh mì, patê tại một tiệm bánh mì.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng)

Đến cuối giờ chiều 14-12, có 17 người xuất viện, còn 19 người đang điều trị tại các bệnh viện. Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định. Dự kiến, trong ngày 15-12, ngành y tế địa phương sẽ có kết quả xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

NGUYỄN TIẾN