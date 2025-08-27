Quảng Ngãi: Tự ý san lấp đất, lấn suối làm ngập úng Quốc lộ 24

Tại xã Kon Braih (Quảng Ngãi), một hộ dân tự ý san lấp đất, lấn chiếm lòng suối khiến dòng chảy bị thay đổi, gây ngập cục bộ Quốc lộ 24 mỗi khi mưa lớn.

Hộ ông Trần Văn Quốc tiến hành khôi phục dòng chảy cũ của con suối sau khi lấn chiếm. Ảnh: QC

Ngày 27-8, ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xã đã lập biên bản và yêu cầu hộ ông Trần Văn Quốc (thôn Đăk Pơ Kong, xã Kon Braih) khôi phục dòng chảy cũ của con suối sau khi lấn chiếm.

Trước đó, người dân thôn Đăk Pơ Kong phản ánh ông Trần Văn Quốc tự ý san lấp mặt bằng, làm thay đổi dòng chảy, làm ngập tuyến quốc lộ, ảnh hưởng lưu thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã cử đoàn chức năng phối hợp với thôn kiểm tra, lập biên bản.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Trần Văn Quốc có hành vi tự ý san lấp, nâng nền thửa đất số 543, tờ bản đồ số 26, lấn chiếm khoảng 105m² lòng suối. Việc làm này đã làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng môi trường xung quanh và hạ tầng công cộng, gây ngập úng cục bộ một đoạn Quốc lộ 24 đi qua khu vực trước thửa đất của ông Quốc khi trời mưa.

Ông Điêu Ngọc Biên, Trưởng thôn Đăk Pơ Kong cho biết, việc lấn chiếm lòng suối được phát hiện từ tháng 6-2025. Từ khi bị lấn chiếm, mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp, tràn ra Quốc lộ 24, làm ngập đoạn đường. Ít nhất tuyến đường này đã hai lần ngập nặng, ô tô và xe máy không thể lưu thông.

HỮU PHÚC