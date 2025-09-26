Quảng Trị: 40 học sinh nhập viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm

Theo thầy Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, các em đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết, địa phương đã khẩn cấp đưa các học sinh đi cấp cứu, đồng thời niêm phong số bánh tày còn lại để phục vụ xét nghiệm.
Phụ huynh phản ánh, từ đầu năm học, bữa sáng của học sinh thường không đảm bảo. Điều này gây bức xúc trong cộng đồng địa phương.
Hiện các em đang được điều trị tích cực, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc.