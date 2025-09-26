Quảng Trị: 40 học sinh nhập viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm

Sáng 26-9, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị) ghi nhận 40 học sinh nhập viện đa khoa khu vực Lệ Thủy trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn sau khi ăn bánh tày phát sáng cùng ngày.

Theo thầy Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, các em đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Clip học sinh nhập viện đa khoa khu vực Lệ Thủy sau bữa ăn bánh tày ôi thiu

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết, địa phương đã khẩn cấp đưa các học sinh đi cấp cứu, đồng thời niêm phong số bánh tày còn lại để phục vụ xét nghiệm.

Phụ huynh lo lắng khi hay tin học sinh nhập viện

Phụ huynh phản ánh, từ đầu năm học, bữa sáng của học sinh thường không đảm bảo. Điều này gây bức xúc trong cộng đồng địa phương.

Học sinh nhập viện đa khoa khu vực Lệ Thủy

Hiện các em đang được điều trị tích cực, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc.

MINH PHONG