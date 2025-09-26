Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Quảng Trị: 40 học sinh nhập viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm

SGGPO

Sáng 26-9, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị) ghi nhận 40 học sinh nhập viện đa khoa khu vực Lệ Thủy trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn sau khi ăn bánh tày phát sáng cùng ngày.

Theo thầy Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, các em đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Clip học sinh nhập viện đa khoa khu vực Lệ Thủy sau bữa ăn bánh tày ôi thiu

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết, địa phương đã khẩn cấp đưa các học sinh đi cấp cứu, đồng thời niêm phong số bánh tày còn lại để phục vụ xét nghiệm.

1000060977.jpg
Phụ huynh lo lắng khi hay tin học sinh nhập viện

Phụ huynh phản ánh, từ đầu năm học, bữa sáng của học sinh thường không đảm bảo. Điều này gây bức xúc trong cộng đồng địa phương.

hcsinh-blur.jpg
Học sinh nhập viện đa khoa khu vực Lệ Thủy

Hiện các em đang được điều trị tích cực, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc.

MINH PHONG

Từ khóa

Đặng Văn Dương Bánh tày Huynh Thiu Nấu cháo Ngộ độc Niêm phong Bữa sáng Hiệu trưởng Triệu chứng ngộ độc thực phẩm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn