Thử nghiệm 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

Ngày 31-12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại hội nghị toàn quốc về giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an thực hiện rà soát, đánh giá an ninh an toàn hệ thống. Ngày 31-12-2025 đã hoàn thành việc đánh giá. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đã đạt 14/14 tiêu chí.

Qua triển khai thử nghiệm tại các địa phương, hệ thống đã tạo lập đầy đủ dữ liệu cơ quan giải quyết TTHC cấp tỉnh, cấp xã, trung tâm phục vụ hành chính công và cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo đúng mã định danh, tên đơn vị. Tính đến ngày 30-12-2025, 34/34 tỉnh, thành phố đã thực hiện thu thập, tạo lập tài khoản trên hệ thống, với tổng số hơn 22.000 tài khoản người dùng. Từ ngày 15-12-2025, 8 tỉnh, thành phố và cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã tổ chức thử nghiệm quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo thẩm quyền trên hệ thống. Từ ngày 25-12-2025, tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai thí điểm trên toàn quốc.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các tỉnh, thành phố đã tập trung thử nghiệm trên hệ thống đối với 5 TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều trong lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, đăng ký khai tử) và lĩnh vực chứng thực, với tổng số hồ sơ thực hiện thử nghiệm đạt hơn 9.000 hồ sơ.

Cũng theo báo cáo, trong quá trình xây dựng, triển khai hệ thống, Bộ Tư pháp nhận thấy còn một số khó khăn, vướng mắc. Để đảm bảo hệ thống được triển khai thống nhất, tạo thuận lợi cho quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo 57 Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Bộ KH-CN phối hợp với Bộ Công an tham mưu thời điểm vận hành chính thức, đảm bảo sự đồng bộ giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung của các bộ, cơ quan ngang bộ và cổng dịch vụ công quốc gia, tránh việc địa phương cùng lúc phải sử dụng nhiều hệ thống giải quyết TTHC khác nhau.

ANH PHƯƠNG