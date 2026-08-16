Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ Cam Ranh

Chiều 16-8, tỉnh Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa đến Cảng hàng không Đồng Hới, chính thức kết nối trực tiếp Cam Ranh - Đồng Hới do Sun PhuQuoc Airways khai thác.
Đường bay Cam Ranh - Đồng Hới và Đồng Hới - Cam Ranh được Sun PhuQuoc Airways khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật.
Chiều Cam Ranh - Đồng Hới khởi hành lúc 14 giờ 5 phút, đến Đồng Hới lúc 15 giờ 30 phút; chiều Đồng Hới - Cam Ranh khởi hành lúc 12 giờ 5 phút, đến Cam Ranh lúc 13 giờ 25 phút. Cùng với đường bay này, Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay Đồng Hới - Hà Nội với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.
Dịp này, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình ưu đãi 30% giá vé cơ bản dành cho nhóm từ 2 hành khách trở lên khi mua hạng vé Economy Lite và Economy Classic. Chương trình áp dụng đối với vé đặt từ ngày 15-8 đến 5-10-2026, với hành trình khởi hành đến hết ngày 31-10.