Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ Cam Ranh

Chiều 16-8, tỉnh Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Cảng hàng không Đồng Hới, kết nối đường bay trực tiếp giữa Quảng Trị và Khánh Hòa, mở thêm cơ hội liên kết về du lịch, thương mại và đầu tư.

Chiều 16-8, tỉnh Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa đến Cảng hàng không Đồng Hới, chính thức kết nối trực tiếp Cam Ranh - Đồng Hới do Sun PhuQuoc Airways khai thác.

Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ Khánh Hòa

Đường bay Cam Ranh - Đồng Hới và Đồng Hới - Cam Ranh được Sun PhuQuoc Airways khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật.

Chiều Cam Ranh - Đồng Hới khởi hành lúc 14 giờ 5 phút, đến Đồng Hới lúc 15 giờ 30 phút; chiều Đồng Hới - Cam Ranh khởi hành lúc 12 giờ 5 phút, đến Cam Ranh lúc 13 giờ 25 phút. Cùng với đường bay này, Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay Đồng Hới - Hà Nội với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Dịp này, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình ưu đãi 30% giá vé cơ bản dành cho nhóm từ 2 hành khách trở lên khi mua hạng vé Economy Lite và Economy Classic. Chương trình áp dụng đối với vé đặt từ ngày 15-8 đến 5-10-2026, với hành trình khởi hành đến hết ngày 31-10.

VĂN THẮNG