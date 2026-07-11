Quảng Trị làm rõ thông tin tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều 11-7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT và Công an tỉnh về việc rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở GD-ĐT khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có); kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Lực lượng tham gia tiếp sức mùa thi tại một điểm thi ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Các xã, phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, Công an tỉnh trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

Ngày 10-7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tố cáo tiêu cực trong lúc thi tại điểm Trường THPT Lê Trực. Theo thông tin lan truyền, tại hội đồng thi này đã có giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài.

TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, kiểm tra công tác chuẩn bị trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026

TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết, đã báo cáo vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Sở GD-ĐT tích cực phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh; đồng thời rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu, ở tất cả các điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh.

Ngay khi có kết quả xác minh chính thức, sở sẽ công khai thông tin trước dư luận và báo chí. Tập thể, cá nhân nào để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.

VĂN THẮNG - HÀ THƯƠNG