Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp quá tải do lượng truy cập tăng vọt

Chiều 10-7, thông tin phản ánh từ nhiều phụ huynh cho biết, cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TPHCM không tra cứu được kết quả tuyển sinh của học sinh. Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thừa nhận hệ thống đang quá tải do số lượng người truy cập quá lớn.

Giao diện màn hình tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp của TPHCM

Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh, từ khoảng 13 giờ đến 16 giờ hôm nay (10-7), khi tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 hoặc lớp 6) của con, hệ thống liên tục hiện kết quả "Chưa đến thời gian tra cứu".

Một số trường hợp phụ huynh chọn chức năng "Tra cứu trúng tuyển trường thường" nhưng kết quả trả về là "Bạn chưa đăng ký trường tiên tiến".

Một cán bộ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, do số lượng người truy cập quá lớn nên hệ thống quá tải ở một vài thời điểm. Theo kế hoạch, chậm nhất 17 giờ chiều nay (10-7), UBND phường, xã đồng bộ kết quả tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6) đối với toàn bộ học sinh trên địa bàn.

Thời điểm hiện tại, các địa phương đang đồng bộ kết quả tuyển sinh. Nơi nào hoàn tất trước sẽ công bố.

"Chậm nhất sáng mai (11-7), kết quả tuyển sinh sẽ được các địa phương đồng bộ trên cổng thông tin tuyển sinh chung của thành phố. Trường hợp trong ngày mai phụ huynh vẫn không tra cứu được có thể liên hệ các số điện thoại đường dây nóng của địa phương để được hỗ trợ", đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thông tin.

Riêng đối với các trường hợp phụ huynh tra cứu kết quả tuyển sinh trường thường nhưng kết quả trả về là "Bạn chưa đăng ký trường tiên tiến" là do địa phương chưa hoàn tất việc đồng bộ kết quả tuyển sinh đối với trường thường. Do đó, hệ thống mặc định chuyển qua tra cứu kết quả trường tiên tiến.

"Nếu chưa tra cứu được kết quả tuyển sinh trong hôm nay, phụ huynh không cần quá lo lắng. Kết quả sẽ được cập nhật trong ngày 11-7. Ngoài ra, sau đợt tuyển sinh chính thức, các địa phương vẫn tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được phân bổ để có phương án hỗ trợ phù hợp", đại diện Sở GD-ĐT đưa ra lời khuyên.

Theo khung thời gian quy định, bắt đầu từ ngày mai (11-7) đến 17 giờ ngày (20-7), phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường được phân bổ.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên TPHCM tuyển sinh đầu cấp sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đã xây dựng phương án tuyển sinh linh hoạt, không quy định "cứng" ranh giới hành chính như trước đây.

Thay vào đó, việc phân tuyến dựa vào thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh, phân bổ chỗ học dựa trên tổng hòa nhiều yếu tố gồm tạo điều kiện thuận lợi cho người học, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường và tình hình tuyển sinh thực tế tại địa bàn.

THU TÂM