Tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp trong ngày kết thúc công bố tuyển sinh

Theo kế hoạch chung của Sở GD-ĐT TPHCM, chậm nhất 17 giờ chiều nay (10-7), UBND phường, xã công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6) năm học 2026-2027 đối với toàn bộ học sinh trên địa bàn, kết thúc đợt tuyển sinh chính thức.

Giao diện màn hình tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp của TPHCM

Trước đó, sau khi hoàn tất tuyển sinh đầu cấp đối với các trường đặc thù (trường triển khai mô hình tiên tiến, hội nhập; chương trình tiếng Anh tích hợp, THCS-THPT Lương Thế Vinh, TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn) vào ngày 23-6, từ ngày 24-6 đến 10-7, UBND phường, xã thực hiện xét tuyển, phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục đại trà trên địa bàn.

Chậm nhất 17 giờ chiều nay (10-7), UBND phường, xã thực hiện đồng bộ kết quả tuyển sinh đầu cấp lên Cổng thông tin tuyển sinh chung của thành phố đối với toàn bộ học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn phụ huynh cách tra cứu kết quả như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp

Phụ huynh truy cập Cổng thông tin tuyển sinh TPHCM theo địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, chọn chức năng "Tra cứu kết quả và xác nhận nhập học" ở góc trên cùng bên trái.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu

Tại giao diện tra cứu, phụ huynh nhập các thông tin:

- Mã cấp học:

+ Tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp lớp 1: Chọn tiểu học

+ Tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp lớp 6: Chọn THCS

- Số định danh công dân của học sinh.

- Mã bảo vệ (Captcha) hiển thị trên màn hình.

Sau khi hoàn tất nhập thông tin, phụ huynh nhấn "Tra cứu" để xem kết quả.

Bước 3: Xem kết quả và xác nhận nhập học

Sau khi tra cứu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin học sinh và kết quả tuyển sinh (nếu đã được công bố).

Phụ huynh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến theo hướng dẫn trên hệ thống và hoàn tất thủ tục nhập học tại trường trong thời gian quy định.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sau đợt tuyển sinh chính thức, các địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được phân bổ để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Trong quá trình tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp, nếu có khó khăn, vướng mắc, phụ huynh chọn chức năng "Các số máy hỗ trợ" ở góc trên cùng bên phải màn hình laptop hoặc điện thoại di động. Các đường dây nóng hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Để được hỗ trợ trực tiếp, phụ huynh liên hệ số điện thoại đường dây nóng được công khai theo địa bàn tuyển sinh phường, xã. Ngoài ra, để được hỗ trợ trực tuyến, phụ huynh chọn chức năng "Hỗ trợ tuyển sinh" trên Cổng tuyển sinh chung của thành phố.

THU TÂM