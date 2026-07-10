Gia Lai: Xác minh thông tin "tâm thư" tố thí sinh gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT

Liên quan đến "tâm thư" tố một thí sinh ở Gia Lai gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường đã báo cáo Sở GD-ĐT, đồng thời làm việc với cơ quan công an để vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 10-7, ông Huỳnh Châu Phong, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) thông tin, nhà trường đã báo cáo vụ việc lên Sở GD-ĐT tỉnh, đồng thời làm việc với cơ quan công an để điều tra, xác minh liên quan bức "tâm thư" tố 1 thí sinh trường này có gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết dưới dạng "tâm thư", thu hút hơn chục ngàn lượt quan tâm cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Nội dung bài viết tố thí sinh N.T.T. (lớp 12A10, Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học) có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thông tin "tâm thư" tố cáo được đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Theo bài viết, chủ tài khoản tự nhận là học sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, tỉnh Gia Lai. Người này cho rằng thí sinh N.T.T. đã lén đưa điện thoại thông minh vào phòng thi và sử dụng để tra cứu đáp án các môn thi.

Chủ tài khoản cho biết do đang trong phòng thi nên không thể lưu giữ bằng chứng, nhưng có nhiều thí sinh khác cùng phòng có thể làm chứng. Người này đề nghị Bộ GD-ĐT điều tra, rà soát và làm rõ vụ việc để bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Về nội dung trên, ông Huỳnh Châu Phong cho biết, hiện nhà trường đang chờ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Theo ông Phong, quan điểm của nhà trường là không bao che. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, em N.T.T. là học sinh ngoan, có kết quả học tập tốt trong suốt 3 năm THPT. Trước đó, tại kỳ thi khảo sát do Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức, em cũng đạt điểm cao.

Ông Phong khẳng định, trước khi vào phòng thi, cán bộ coi thi đã kiểm tra thí sinh theo đúng quy định. Qua trao đổi ban đầu với một số thí sinh cùng phòng thi cũng chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Theo dữ liệu điểm thi, thí sinh N.T.T. đạt tổng điểm 26,75, gồm môn Toán 9,75 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm và Tiếng Anh 9,5 điểm.

Chiều cùng ngày 10-7, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và giao các bộ phận liên quan phối hợp với Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Theo ông Nam, thông tin hiện mới xuất phát từ mạng xã hội, chưa thể khẳng định đúng hay sai nên cần xác minh đầy đủ để có căn cứ xử lý theo quy định.

NGỌC OAI