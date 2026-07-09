Giáo dục

Vụ môn Toán: Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp

SGGPO

Tối 9-7, Bộ GD-ĐT ra thông báo đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán

Họp báo về vụ điểm Toán bất thường chiều 9- 7. Ảnh Đỗ Trung
Họp báo về vụ điểm Toán bất thường chiều 9- 7. Ảnh Đỗ Trung

Tối 9-7, Bộ GD-ĐT ra thông báo đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

PHAN THẢO- ĐỖ TRUNG- TRẦN LƯU

Từ khóa

UBND tỉnh Tuyên Quang THPT Chuyên Tuyên Quang Môn Toán Bộ Giáo dục và Đào tạo Điểm thi Khách quan Quy chế Thí sinh

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