Bộ GD-ĐT sẽ làm việc kỹ với tỉnh Tuyên Quang về đề xuất thi lại môn Toán

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về đề xuất thi lại môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang của Sở GD-ĐT Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, bộ sẽ phải làm việc kỹ với tỉnh về vấn đề này.

Họp báo về kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang), chiều 9-7, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Ngay sau cuộc họp báo, trao đổi với phóng viên Báo SGGP về đề xuất thi lại môn Toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang của Sở GD-ĐT Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, bộ sẽ phải làm việc kỹ với tỉnh về vấn đề này.

Tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cũng nhấn mạnh, việc quyết định tổ chức thi lại hay áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD-ĐT. “Việc này chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với Bộ GD-ĐT để có phương án tối ưu nhất. Tỉnh sẽ thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, đồng thời chủ động kiến nghị các giải pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển đại học của học sinh, nếu quá trình xác minh kéo dài. Tỉnh sẽ phối hợp với Bộ GD-ĐT để có một phương án tối ưu nhất”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang nêu.

Như đã đưa tin, tại họp báo chiều 9-7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc.

​Cơ quan điều tra xác định, điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Các đối tượng chính bao gồm: bị can Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên) - Trưởng điểm thi. Với tư cách là người điều hành cao nhất tại điểm thi, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện trái quy định cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.

​Bị can Nguyễn Hà Duy (Thư ký điểm thi), thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, đã trực tiếp đi vào các phòng thi để hướng dẫn và nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh. ​Hành vi của các đối tượng vi phạm nghiêm trọng quy chế thi của Bộ GD-ĐT, làm mất đi tính khách quan, công bằng của kỳ thi và gây xôn xao, bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động cơ, mục đích của bị can Nguyễn Hà Duy trong vụ việc, Đại tá Trần Anh Tuấn cho hay, đến thời điểm hiện tại cơ quan công an xác định Duy phạm tội do "thành tích".

Ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị bắt giữ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Hà Duy là giáo viên dạy toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, từng dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn toán của trường và giữ chức Phó Bí thư đoàn Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Hà Duy trở về công tác tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang - nơi bản thân từng theo học với những thành tích nổi bật trong môn Toán.

Nguyễn Hà Duy cũng từng đoạt nhiều giải thưởng về môn Toán từ khi còn là học sinh tiểu học, THCS.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU