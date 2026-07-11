Chế tài nghiêm vi phạm trong thi cử

Vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vẫn đang trong quá trình điều tra; một số cán bộ có sai phạm của điểm thi này đã bị khởi tố. Dư luận xã hội trăn trở và bất bình vì bệnh thành tích vẫn tồn tại âm ỉ trong môi trường giáo dục.

Đề xuất thi lại và phản hồi của Bộ GD-ĐT

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin diễn ra chiều 9-7, Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Tối cùng ngày, Bộ GD-ĐT phát đi thông điệp: “Không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng”.

Cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân thuộc Hội đồng thi TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Phản hồi nhanh chóng của Bộ GD-ĐT là hợp lý và nhân văn, kịp thời trấn an tâm lý hoang mang của hàng trăm học sinh và phụ huynh có liên quan. Việc tổ chức thi lại bằng đề thi dự bị là giải pháp tình thế bắt buộc để phân loại, trả lại quyền lợi chính đáng cho những biểu tượng “học thật”. Tuy nhiên, chiếu theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, việc thi lại cần phải được xem xét cực kỳ cẩn trọng. Quy chế quy định rất rõ về các trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh) hoặc sự cố đề thi từ phía Hội đồng thi. Trong khi đó, vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có thể là gian lận có tổ chức, vi phạm quy chế từ bên trong.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ của các bị can là “vì thành tích”. Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Đạo đức nghề nghiệp và sự xem thường pháp luật của một phó hiệu trưởng, một giáo viên trường chuyên dễ dàng bị che mờ bởi hai chữ “thành tích”?

Cắt bỏ triệt để “khối u”

Từ vụ việc này, chúng ta soi chiếu lại lịch sử để thấy sự nghiêm minh của cha ông ta đối với thi cử. Năm Tân Sửu (1841), dưới thời vua Thiệu Trị, danh sĩ Cao Bá Quát khi làm quan sơ khảo trường thi Thừa Thiên, vì mến tài của các sĩ tử bị phạm húy nên đã dùng muội đèn sửa bài thi để cứu họ. Dù động cơ của Cao Bá Quát là thương tài, không vụ lợi tài vật, nhưng khi bị phát hiện, triều đình nhà Nguyễn vẫn luận vào tội chết (án trảm quyết, sau được vua ân giảm xuống tội giặc lao, đi lính lập công). Cha ông ta xử lý nghiêm khắc là để gìn giữ cái gốc của quốc gia: Sự công bằng và lòng trung thực.

Một thực tế đáng buồn là vụ gian lận chấn động này không phải do Sở GD-ĐT Tuyên Quang hay các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT chủ động phát hiện, mà nhờ các chuyên gia dữ liệu và dư luận xã hội vạch trần sự phi lý của con số “146 điểm 10 môn Toán”. Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã làm gì trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi? Quy trình hậu kiểm tự động của Bộ GD-ĐT ở đâu khi các dấu hiệu bất thường nằm “chình ình” trên hệ thống dữ liệu? Sự chậm trễ và thụ động này có phải do công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nặng tính hình thức?

Những gì đã xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đang đi ngược lại những nỗ lực đổi mới dạy và học. Ngành giáo dục trước hết phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, cắt bỏ triệt để khối u nhọt này. Có như vậy, khẩu hiệu “Học thật - thi thật - nhân tài thật” của Thủ tướng Chính phủ mới không trở thành một lời khẩu hiệu suông.

Thầy BÙI MẠNH TÂN, Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM): Tiếp tục hoàn thiện Quy chế thi tốt nghiệp Thầy BÙI MẠNH TÂN Với kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành giáo dục, từng tham gia coi thi, lãnh đạo hội đồng thi, giám sát thi và chấm thi, tôi cho rằng quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện nay đã chặt chẽ hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, song vẫn còn một số lỗ hổng và hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất, tập huấn quy chế cho cán bộ coi thi chưa đồng đều, có nơi tổ chức tập huấn rất kỹ; có nơi chủ yếu phổ biến văn bản, ít diễn tập tình huống thực tế. Khi gặp trường hợp thí sinh mang vật dụng không đúng quy định, thí sinh có dấu hiệu gian lận, thí sinh vi phạm nhiều mức độ khác nhau, một số giám thị còn lúng túng. Thứ hai, nhiều điểm thi đã lắp camera, nhưng việc giám sát trực tiếp chưa được thực hiện đầy đủ, chủ yếu lưu trữ để hậu kiểm. Thứ ba, yếu tố con người vẫn là mắt xích dễ phát sinh rủi ro nhất. Có người rất nghiêm túc, xử lý đúng quy trình; có người còn nể nang, tâm lý “tạo điều kiện” cho thí sinh ở những việc nhỏ. Chính sự thiếu thống nhất trong cách thực hiện đã tạo ra khoảng trống cho tiêu cực… Từ thực tế đó, tôi đề xuất bổ sung thêm lực lượng giám sát độc lập từ các trường đại học hoặc cơ quan ngoài ngành giáo dục để đảm bảo khách quan. Đối với cán bộ coi thi, cần tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tránh tâm lý “cho qua”, tập huấn theo tình huống thực tế thay vì chỉ đọc quy chế trên giấy. Trong việc xử lý vi phạm, cần công khai các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý để tạo tính răn đe, củng cố niềm tin xã hội vào sự công bằng của kỳ thi; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả của gian lận, giúp học sinh hiểu rằng trung thực trong thi cử là giá trị quan trọng hơn điểm số. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát thi cử. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu điều chỉnh cách tính điểm xét tốt nghiệp, trong đó trọng số học bạ ở mức vừa phải hơn (ví dụ 30% học bạ - 70% điểm thi, hoặc tỷ lệ 40%-60%), đồng thời có giải pháp chuẩn hóa điểm học bạ giữa các địa phương để tránh tình trạng làm đẹp học bạ. TS NGUYỄN VĂN KHẢ, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TPHCM: Nghiêm túc trong giám sát, kiểm tra kỳ thi Với 14 năm tham gia phục vụ các kỳ thi, từ thi đại học “3 chung” đến thi THPT quốc gia và năm nay là thi tốt nghiệp THPT, tôi cho rằng cán bộ của trường đại học tham gia công tác giám sát, kiểm tra kỳ thi không chỉ là làm nhiệm vụ, mà còn có trách nhiệm đảm bảo sự nghiêm túc, công bằng và minh bạch của kỳ thi. TS NGUYỄN VĂN KHẢ Công việc của lực lượng giám sát, kiểm tra không chỉ ở việc “đi kiểm tra cho đúng - đủ quy trình”, mà là trực tiếp góp phần bảo đảm mọi khâu của kỳ thi được vận hành đúng quy chế: từ công tác chuẩn bị, coi thi, bảo quản đề thi - bài thi, đến việc xử lý các tình huống phát sinh tại điểm thi… Khi phát hiện vi phạm hoặc những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến quy chế thi phải xử lý kiên quyết, không né tránh, không vì nể nang hay bất kỳ áp lực nào mà bỏ qua. Tất cả các tình huống đều phải được ghi nhận đầy đủ, báo cáo kịp thời và xử lý theo đúng quy chế hiện hành của Bộ GD-ĐT cũng như hướng dẫn của Hội đồng thi. Tinh thần xuyên suốt của công tác giám sát, kiểm tra là: nắm chắc quy chế, làm đúng quy định, thực hiện đúng chức trách, phát hiện kịp thời, xử lý khách quan, báo cáo trung thực và kiên quyết tuyệt đối không thỏa hiệp với những biểu hiện sai phạm. THANH HÙNG - THU TÂM ghi

TS NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM