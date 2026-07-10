Phường Tam Thắng (TPHCM) công bố thông tin tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 2027

Ngày 10-7, lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TPHCM) đã thông tin về công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 2027.

Trường THCS Nguyễn An Ninh tuyển sinh bằng phương thức khảo sát năng lực.

Theo đó, năm học 2026-2027, phường Tam Thắng tuyển sinh 1.735 học sinh lớp 6 với 4 trường THCS. Trong đó, Trường THCS Nguyễn An Ninh tuyển 280 em theo hình thức đánh giá năng lực học sinh; Trường THCS Nguyễn Văn Linh tuyển 550 em; Trường THCS Trần Phú tuyển 445 em; Trường THCS Võ Trường Toản tuyển 460 em.

Học sinh ở các khu phố: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 phân vào Trường THCS Nguyễn Văn Linh.

Học sinh ở các khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18 và 19 phân tuyến vào Trường THCS Võ Trường Toản.

Học sinh các khu phố: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 phân tuyến vào Trường THCS Trần Phú.

Đối với bậc tiểu học, năm học 2026 - 2027, phường Tam Thắng có 1.358 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 1. Trong đó, 180 học sinh trúng tuyển vào Trường Tiểu học Trưng Vương theo mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến và hội nhập; số học sinh còn lại phân bổ đại trà vào 5 trường tiểu học công lập trên địa bàn phường.

Cụ thể, học sinh ở các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 22 phân bổ vào Trường Tiểu học Quang Trung.

Học sinh ở các khu phố 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 và các em ở giáp ranh thuộc phường Vũng Tàu được phân vào Trường Tiểu học Lê Lợi.

Học sinh ở khu phố 21 và một phần khu phố 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 và các em ở giáp ranh thuộc phường Vũng Tàu phân vào Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Học sinh ở khu phố 6, 12 và một phần khu phố 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 phân tuyến vào Trường Tiểu học Trương Công Định.

Học sinh ở khu phố 10, một phần khu phố 9 và các em thuộc phường Rạch Dừa có nguyện vọng học tại phường Tam Thắng phân tuyến về Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

KHÁNH CHI