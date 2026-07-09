Trao giải 78 tác phẩm tham gia Cuộc thi “50 năm thành phố trong tôi"

Sáng 9-7, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Báo Dân trí tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “50 năm thành phố trong tôi (1976-2026)”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao giải cho các tác giả đạt giải nhất tại cuộc thi

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận hơn 21.500 tác phẩm ở nhiều thể loại gồm bài viết, hình ảnh, video, infographic... của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên cùng đông đảo người dân trên địa bàn TPHCM tham dự.

Mỗi tác phẩm là một cách kể khác nhau về thành phố, từ ký ức về những năm tháng khó khăn sau chiến tranh, quá trình kiến thiết và xây dựng thành phố sau ngày đất nước thống nhất đến những lát cắt đời thường, câu chuyện về tình cảm gia đình, tình nghĩa làng xóm, tình thầy trò...

Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút nhiều tác giả đến từ các địa phương khác chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm và tình cảm dành cho TPHCM - nơi được xem là "quê hương thứ hai". Qua các tác phẩm, người trẻ bày tỏ kỳ vọng về một "mái nhà chung" rộng lớn nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc riêng của từng vùng đất.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, các tác phẩm đã thể hiện tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc của nhiều thế hệ đối với TPHCM.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải

"Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về thành phố. Đây là cách thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của quá khứ, trân trọng những thành quả hôm nay và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Ở góc độ khác, theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng, cuộc thi góp phần tạo ra không gian để người trẻ kể câu chuyện của chính mình về thành phố. Tới đây, mô hình kết hợp giữa báo chí và giáo dục là hướng đi cần tiếp tục phát huy nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức công dân cho các thế hệ trẻ.

Giải đặc biệt của cuộc thi được trao cho bài viết "Thành phố nghĩa tình: Nơi cho tôi một cái tên, một tổ ấm để bước vào đời" của em Phùng Minh Hiếu, học sinh lớp 12A17, Trường THPT Marie Curie. Phùng Minh Hiếu, học sinh lớp 12A17, Trường THPT Marie Curie được trao giải đặc biệt tại cuộc thi Bài viết kể lại câu chuyện cuộc đời của chính em, được một người lao động nghèo cưu mang sau khi bị bỏ rơi trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Nhờ tình yêu thương của cha mẹ nuôi cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, em có giấy khai sinh, được đến trường và lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người không cùng huyết thống. Khép lại bài viết, Minh Hiếu gửi lời tri ân giản dị nhưng đầy xúc động: "Tôi muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn TPHCM vì tôi đã được sống, được gặp những người yêu thương mình. Tình cảm của con người trên thành phố này không cho phép tôi bỏ cuộc."

THU TÂM