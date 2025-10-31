Quốc Thiên mời Jun Phạm song ca chương trình khởi động "Live Concert SKYNote"

Sau khi ra mắt MV Tự dưng thành người lạ và nhận được phản hồi tích cực, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc lớn Live Concert SKYNote bằng việc công bố tổ chức mini livestage Road to SKYNote 2025 .

Quốc Thiên song ca cùng Jun Phạm

Đây là một chương trình biểu diễn trực tiếp ngoài trời, cũng là bước khởi động trước khi live concert chính thức diễn ra vào ngày 22-11.

Chương trình được ghi hình và phát lại trên tất cả các nền tảng của nam ca sĩ. Anh là một trong số ít nghệ sĩ V-pop sẵn sàng tổ chức một mini livestage để quảng bá cho live concert cá nhân.

Theo ê kíp Quốc Thiên, sự kiện được ghi hình tại Thủ Thiêm Riverstage - công viên bờ sông Thủ Thiêm.

Chương trình bao gồm 10 ca khúc được chọn lọc từ danh mục biểu diễn của Quốc Thiên, gồm: SKYNote, Nơi nào có em - Người ta, Mong manh tình về (song ca với Jun Phạm), Thương em hơn chính anh (song ca với Jun Phạm), Trái đất ôm mặt trời, Tự dưng thành người lạ, Chia cách bình yên, Anh đau từ lúc em đi, Ôm em được không, Bighits house. Trong đó, ca khúc mới Tự dưng thành người lạ sẽ lần đầu được giới thiệu trực tiếp trên sân khấu.

Quốc Thiên mở hẳn mini livestage để “nhá hàng” cho Live Concert SKYNote

Chương trình bất ngờ có sự góp mặt của Jun Phạm, người từng không có bài hát chung nào với Quốc Thiên trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Cả hai chia sẻ rằng, dù không hát chung trong game show nhưng luôn ủng hộ nhau bên ngoài.

Phần âm nhạc được đảm nhiệm bởi ban nhạc Khánh An, toàn bộ chương trình được The A List - đơn vị sản xuất đứng sau SKYNote 2024 đảm nhiệm.

TIỂU TÂN