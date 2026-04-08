Quy hoạch Công viên 21 Thống Nhất thành không gian văn hóa trải nghiệm

Khu đất rộng 13.000m 2 ở trung tâm phường Vũng Tàu (TPHCM) sau nhiều năm để trống, nay được quy hoạch thành công viên chuyên đề nhằm hướng đến một đô thị văn minh với không gian văn hóa trải nghiệm.

Chiều ngày 8-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch tỷ lệ 1/500 công viên chuyên đề tại số 21 đường Thống Nhất.

Khu đất có tổng diện tích hơn 13.000m² với 4 mặt tiền tiếp giáp đường Thống Nhất, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão và Lý Thường Kiệt. Đây là khu đất nhiều cây cổ thụ, không có công trình xây dựng kiên cố.

Người dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Do đó, việc triển khai đầu tư xây dựng công viên tại đây nhằm nâng cao về chất lượng môi trường sống cho người dân là phù hợp với chủ trương phát triển các công trình tiện ích công cộng của thành phố.

Theo đó, công viên sẽ được bố trí, gồm: khối nhà trung tâm có công năng là khu trưng bày kết hợp dịch vụ. Tòa nhà được thiết kế có hình tượng con bạch tuộc, thể hiện cho sự thích nghi, thông minh và khả năng sinh tồn. Bên cạnh đó là nhiều phân khu chức năng gồm: văn hóa - lịch sử; khoa học - nghệ thuật; phim ảnh - truyện tranh... với tính tương tác cao. Các cây xanh cổ thụ hiện hữu sẽ được giữ lại toàn bộ, và thiết lập theo mô hình công viên mở, tối ưu hóa khả năng tiếp cận từ nhiều hướng.

Hiện trạng khu đất hơn 13.000m2 được quy hoạch để xây dựng công viên.

Phát biểu tại buổi lấy ý kiến, đại diện phường Vũng Tàu – chủ đầu tư cho biết, Công viên chuyên đề 21 Thống Nhất được định hướng là một không gian xanh kết hợp mô hình chuyên đề, tạo điểm nhấn cảnh quan đặc thù, phục vụ vui chơi – giải trí, giáo dục trải nghiệm, sinh hoạt cộng đồng và thúc đẩy hình ảnh một đô thị văn minh.

Phối cảnh bên trong Công viên chuyên đề 21 Thống Nhất.

Khi hoàn thiện, công viên sẽ là không gian văn hoá trải nghiệm thú vị

Tại hội nghị, hầu hết người dân địa phương thống nhất, ủng hộ việc quy hoạch Công viên 21 Thống Nhất và bày tỏ mong muốn công viên nhanh chóng được xây dựng, đưa vào phục vụ cộng đồng, cư dân để phát huy được giá trị của "khu đất vàng". Đồng thời đóng góp thêm một ý kiến về phương án bố trí không gian, tiện ích, giao thông và các giải pháp phù hợp với thực tế sinh hoạt địa phương…

