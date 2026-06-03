Quyết tâm cao nhất để đạt tăng trưởng 2 con số và kiểm soát tốt lạm phát

Sáng 3-6, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh về quyết tâm cao nhất để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao thị trường, kiểm soát tốt chỉ số lạm phát.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phiên họp thường kỳ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 6 và thời gian tới...

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận xét, trong thời gian qua, đặc biệt là trong tháng 4 và tháng 5 đã tập trung mạnh cho công tác hoàn thiện thể chế, nhờ đó đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc chuẩn bị các dự thảo luật trình Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản nợ đọng…

Tuy nhiên, áp lực trong thời gian tới vẫn là rất lớn, nếu không tiếp tục nỗ lực thì có thể dẫn tới chậm nhiệm vụ và ảnh hưởng đến việc triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quyết sách của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đã đạt những kết quả tương đối tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ lưu ý vẫn còn có những dấu hiệu cần đặc biệt quan tâm, nhất là kiểm soát lạm phát và tình trạng một số ngành, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu như kỳ vọng.

Theo đánh giá, nhiệm vụ, yêu cầu cho 6 tháng và cả năm là rất cao, đòi hỏi phải có quyết tâm cao nhất để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong quá trình đó, điều hành vĩ mô phải tiếp tục theo dõi sát sao thị trường, kiểm soát tốt chỉ số lạm phát.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết, nêu các nhiệm vụ cụ thể. Thủ tướng yêu cầu, các bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải đặc biệt quan tâm để chỉ đạo trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, một số bộ, ngành, lĩnh vực còn đang tăng trưởng dưới tiềm năng, chưa đạt được mục tiêu đặt ra. Qua đó, phân tích kỹ lưỡng và có giải pháp quyết liệt hơn nữa để triển khai trong thời gian tới.

Về việc triển khai các nghị quyết chiến lược, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành phải hết sức quan tâm một số nội dung như: hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ thể chế; hạ tầng, thiết kế đảm bảo liên thông giữa Trung ương, bộ, ngành với các địa phương; phát triển và cụ thể hóa các danh mục, sản phẩm công nghệ chiến lược để có sản phẩm cuối cùng; đào tạo nguồn nhân lực…

THANH HOA