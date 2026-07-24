Thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh

Ngày 24-7, tại TPHCM, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) tổ chức hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Lực đẩy từ chính sách và công nghệ”.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Schneider Electric Việt Nam chia sẻ, ngành sản xuất đang bước sang giai đoạn mới, khi nhà máy không chỉ cần tự động hóa mà còn phải có khả năng khai thác dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và thích ứng liên tục với sự thay đổi của thị trường.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với các thách thức như chi phí bảo trì cao, sự cố ngoài kế hoạch, mức độ số hóa còn hạn chế, hiệu quả khai thác tài sản chưa tương xứng với đầu tư và áp lực ngày càng lớn về phát triển bền vững.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm công nghệ xanh tại chương trình. Ảnh: MINH HẢI

Ông Đặng Hải Dũng, Phó cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chia sẻ thêm, sử dụng NLTK&HQ là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Mặt khác, một số thị trường xuất khẩu đang đưa ra những quy định ngày càng khắt khe hơn đối với tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu mới, trong đó sử dụng NLTK&HQ là một trong những tiêu chí quan trọng.

Bộ Công thương đang triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách, chương trình hành động nhằm thúc đẩy chương trình sử dụng NLTK&HQ, mà Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019-2030 giữ vai trò trọng tâm.

MINH HẢI