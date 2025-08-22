Ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia- Vietnamtoday

Đây là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, tích hợp phụ đề đa ngôn ngữ và hiện diện trên nhiều nền tảng truyền thông hiện đại, hướng tới khán giả toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng nhấn mạnh: “Vietnam Today không chỉ là một kênh truyền hình, mà còn là cửa sổ để thế giới hiểu, cảm nhận và kết nối với Việt Nam”. Ông cho biết, kênh được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi: thông tin chính thống, nội dung sắc bén và truyền thông sáng tạo. Thông qua đó, Vietnam Today kỳ vọng trở thành cầu nối quảng bá thương hiệu quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Vietnam Today dự kiến phát sóng từ ngày 7-9

Vietnam Today sẽ giới thiệu tới bạn bè quốc tế bức tranh toàn diện về Việt Nam hôm nay, từ thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không chỉ phản ánh bản sắc truyền thống, kênh còn mang đến diện mạo hiện đại, năng động của một Việt Nam đang vươn mình hội nhập sâu rộng. Với phương châm “Thông tin chính thống - Nội dung hấp dẫn - Truyền thông sáng tạo”, kênh sẽ giúp khán giả quốc tế hiểu đúng và sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Đối tượng khán giả mà Vietnam Today hướng đến rất rộng, từ cộng đồng quốc tế quan tâm tới tình hình Việt Nam, các nhà nghiên cứu, chính trị gia, nhà hoạch định chính sách, đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách du lịch. Đặc biệt, kênh cũng sẽ là điểm đến cho bạn bè quốc tế yêu mến, đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển.

Vietnam Today sẽ phát sóng trên hệ thống truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp VTVCab, SCTV, truyền hình vệ tinh DTH, cùng nhiều nền tảng OTT trong và ngoài nước như VTVgo, FPT Play, VieOn, Toober, Unitel (Lào), Metfone (Campuchia) và Mytel (Myanmar). Từ năm 2026, VTV sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác để đưa kênh tới nhiều địa bàn trọng điểm trên thế giới.

Việc ra đời của Vietnam Today đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên tại Việt Nam (7-9-1970 – 7-9-2025) mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây được coi là bước tiến mới trong nỗ lực truyền tải hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc nhưng cũng hiện đại, sáng tạo và năng động tới cộng đồng quốc tế.

MAI AN