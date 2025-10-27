Chủ tịch nước tiếp đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ

Chiều 27-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước Indonesia và Singapore đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: TTXVN.

Tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, quan hệ với Indonesia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trải qua 70 năm, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đó ngày càng phát triển, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia và mong muốn dù ở cương vị nào, Đại sứ cũng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác vì lợi ích nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển khu vực và trên thế giới.

* Tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Singapore, một đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng bày tỏ mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, giáo dục, nhất là phát triển nguồn nhân lực; giữ vững, duy trì đà phát triển quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước.

BÍCH QUYÊN