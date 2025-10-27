Trao 6 tấn gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng biên giới Campuchia

Dịp này, BĐBP tỉnh Gia Lai đã trao tặng 6 tấn gạo, 3 tạ đường trắng, 90 thùng mì tôm, 60 can dầu ăn và 30 thùng nước mắm, tổng trị giá gần 200 triệu đồng, cho các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri…

>>>Clip cuộc làm việc, trao hỗ trợ:

Lực lượng chức năng 2 bên trao đổi, đưa ra các cam kết cùng hỗ trợ, đoàn kết. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Dự buổi lễ có Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai; Trung tướng Ung Sộ Phiếp, Giám đốc Ty Công an tỉnh Ratanakiri; Thiếu tướng Mui Sộ Phat, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri cùng các lãnh đạo, đại diện các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, dù số lượng vật chất hỗ trợ không nhiều, nhưng thể hiện tình cảm chân thành, đoàn kết, hữu nghị của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Gia Lai dành cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri.

Lãnh đạo 2 bên chứng kiến lễ trao hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Đại tá Trần Tiến Hải mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, quản lý, bảo vệ biên giới; ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và vi phạm quy chế biên giới. Hai bên tiếp tục tăng cường tuyên truyền để nhân dân hai nước chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài…

Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri tiếp nhận các vật chất, nhu yếu phẩm. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Thay mặt lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Trung tướng Ung Sộ Phiếp cảm ơn BĐBP tỉnh Gia Lai đã quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới. Ông nhấn mạnh, sự hợp tác này góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

CÔNG CƯỜNG - NGỌC OAI