Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Anh

Chuyến thăm Anh sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ giúp phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp hiện nay giữa hai nước, mà còn tạo một diễn đàn để Chính phủ Anh có thể học hỏi về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Kyril Whittaker trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Anh. Ảnh tư liệu: TTXVN tại Anh

Ông Kyril Whittaker, nhà nghiên cứu chính trị lịch sử Việt Nam, đảng viên Đảng cộng sản Anh (CPB), đưa ra ý kiến trên trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Anh trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 28 đến 30-10 theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ông Whittaker cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, chuyến thăm Anh đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam kể từ năm 2013, diễn ra khi quan hệ song phương không ngừng phát triển kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, đặc biệt có nhiều bước phát triển tích cực sau khi hai bên ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2010, từ đó mở rộng hợp tác so với những thập kỷ trước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia.

Ông Whittaker chỉ ra những thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, văn hóa-giáo dục và khoa học. Ông dẫn số liệu của Chính phủ Anh cho thấy trong 1 năm tính đến hết Quý I-2025, thương mại hai chiều đạt 9 tỷ bảng Anh (hơn 12 tỷ USD), tăng gần 31% (2,1 tỷ bảng) so với cùng kỳ năm trước và so với mức 4,3 tỷ bảng vào năm 2011. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 34 của Anh và với sự tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược, thương mại hai chiều có thể sớm vượt 10 tỷ bảng.

Hợp tác văn hóa giáo dục cũng ghi nhận nhiều bước phát triển, học giả Anh chỉ ra rằng tại Anh, hằng năm diễn ra nhiều sự kiện giới thiệu văn hóa, ẩm thực và vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, khiến ngày càng nhiều người Anh biết đến lịch sử, văn hóa và phong cách của quốc gia Đông Nam Á này. Tại Việt Nam, nền văn hóa Anh cũng được giới thiệu thông qua việc giảng dạy tiếng Anh, cũng như thông qua thể thao và ẩm thực.

Học giả Anh cho biết tại thời điểm năm 2013, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Anh đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam tới quốc gia châu Âu này, Chính phủ Anh đã rất ấn tượng với sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam với mức tăng trưởng 6%/năm, nhận định đây là quốc gia có môi trường kinh doanh tích cực cho các doanh nghiệp Anh. Mức tăng trưởng này vẫn tiếp tục kể từ đó, ngay cả khi có những diễn biến quốc tế đầy thách thức như đại dịch COVID-19 và thuế quan của Mỹ gây gián đoạn thị trường thế giới. Ông cho rằng điều này càng khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Ông Whittaker cũng cho rằng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước, với sự tăng trưởng liên tục cùng với việc phát triển nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam. Việc Chính phủ Anh tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo và xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới ở Suffolk trong khi Việt Nam cũng đang phát triển năng lực năng lượng hạt nhân và đang trong quá trình chuyển đổi xanh quy mô lớn, hai nước có thể chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm trong những lĩnh vực này.

Đánh giá về quan hệ giữa đảng Cộng sản hai nước, ông Whittaker cho biết hai bên có mối quan hệ lâu dài và vững chắc khi hai đảng đã thiết lập quan hệ rất sớm. Cựu Tổng Bí thư John Gollan vào năm 1965 đã gặp Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ được các đảng viên Đảng cộng sản biết đến trong thời gian Người sống và làm việc tại Anh, và gặp Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Ông Whittaker cũng chỉ ra sự ủng hộ của các đảng viên Đảng Cộng sản Anh đối với Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ cứu nước khi thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình, xuất bản các tờ rơi, bài báo, áp phích ủng hộ nền độc lập của nhân dân Việt Nam và cuộc đấu tranh chính nghĩa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Anh cũng thực hiện chiến dịch quyên góp khắp đất nước để mua xe đạp và viện trợ y tế cho Việt Nam thông qua các đại biểu dự Liên hoan Thanh niên Thế giới tại Bulgaria năm 1968. Mới đây nhất, Tổng Bí thư CPB Robert Griffiths đã đến Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và gặp gỡ các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng Bí thư Griffiths cho rằng những người cộng sản và nhân dân trên toàn thế giới có thể học hỏi từ lịch sử đầy cảm hứng và tinh thần đoàn kết của Việt Nam. Hai đảng cũng có nhiều cuộc gặp nhằm thảo luận về mở rộng quan hệ và hợp tác, trao đổi kiến thức và chia sẻ lịch sử giữa hai đảng.

Ông Whittaker nhấn mạnh Đảng Cộng sản Anh rất coi trọng sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã đăng các bài viết của các Tổng Bí thư Việt Nam trên tạp chí lý luận của mình (cũng mang tên Tạp chí Cộng sản).

Ông cho biết những người cộng sản ở Anh rất quan tâm đến chuyến thăm của Tổng Bí thư và sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi từ sự phát triển cả về lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Ông khẳng định quan hệ Việt Nam - Anh cũng như quan hệ hai đảng Cộng sản tiếp tục được củng cố và có nhiều cơ hội phát triển.

Ông Whittaker kết luận chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển không ngừng quan hệ giữa hai nước, giúp tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên, qua đó giúp người dân Anh hiểu thêm và học hỏi từ Việt Nam.

Theo TTXVN