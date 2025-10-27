Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tiếp đoàn công tác Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Sáng 27-10, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp đoàn công tác Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) do ông Achim Post, Phó Chủ tịch SPD dẫn đầu nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ Trao đổi lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và SPD.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Achim Post. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ vui mừng được đón đoàn trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975-2025), coi đây là dấu mốc quan trọng để hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí đánh giá cao 100 năm hình thành và phát triển của Đảng SPD – chính đảng lâu đời nhất và có ảnh hưởng sâu rộng trên chính trường Đức và châu Âu, với nhiều kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính sách an sinh, dân chủ và bền vững.

Đồng chí Đặng Minh Thông giới thiệu khái quát về TPHCM – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với dân số gần 14 triệu người, đóng góp khoảng 25% GDP và 1/3 ngân sách quốc gia. Thành phố đang định hướng xây dựng siêu đô thị đa lĩnh vực, phát triển các trụ cột gồm tài chính, logistics, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, du lịch biển đảo; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm.

Đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với Đức trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh chung với đoàn công tác Đảng Dân chủ Xã hội Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Achim Post cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian đón tiếp, bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển năng động, công tác cải cách hành chính và quy hoạch đô thị của TPHCM. Ông cho biết, SPD luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hơn nữa các chương trình phối hợp cụ thể, nhất là thông qua Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – tổ chức phi lợi nhuận, cánh tay nối dài của SPD trong hợp tác quốc tế.

FES mở Văn phòng tại Hà Nội từ năm 1990, là một trong những tổ chức quốc tế đầu tiên hiện diện tại Việt Nam, tích cực hỗ trợ đối thoại chính sách, nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo cán bộ. Nhân dịp này, lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc mừng FES tròn 100 năm thành lập (1925-2025) và 35 năm hoạt động tại Việt Nam, ghi nhận những đóng góp thiết thực của tổ chức trong việc thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Đức, vì mục tiêu hòa bình, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

THỤY VŨ