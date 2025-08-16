Văn hóa - Giải trí

Sách

Ra mắt truyện ký "Những năm tháng khốc liệt"

SGGP

Ngày 15-8, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu truyện ký "Những năm tháng khốc liệt" (NXB Lao động) của nhà báo Hoàng Phương (tên thật là Trịnh Phi Long).

Sinh năm 1952 tại Duy Xuyên (Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng), nhà báo Hoàng Phương theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Ông sớm giác ngộ cách mạng, trở thành một chiến sĩ biệt động thành, chiến đấu trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định.

Ông bị địch bắt và kết án 20 năm khổ sai, 5 năm biệt xứ, giam tại nhiều nhà tù ở miền Nam trước khi đày ra Côn Đảo. Sau Hiệp định Paris, ông tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu giải phóng Phước Long, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Được viết bởi chính người trong cuộc, truyện ký Những năm tháng khốc liệt tái hiện đầy chân thực và sinh động cuộc sống gian khổ, sự tra tấn tàn bạo nơi địa ngục trần gian Côn Đảo.

Tác phẩm cũng cho thấy tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường của những người cộng sản, dù trong hoàn cảnh khốc liệt nhất vẫn không chịu khuất phục mà biến cái chết thành sự sống, biến nỗi đau thành động lực cách mạng.

Vì lẽ đó, Những năm tháng khốc liệt còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do đã được đánh đổi bằng máu xương của thế hệ cha anh.

QUỲNH YÊN

Từ khóa

Biệt xứ Truyện ký Biệt động Khổ sai Côn Đảo Giác ngộ Chiến dịch Hồ Chí Minh Những năm tháng khốc liệt

