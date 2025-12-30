Tập thơ về Sen của Tiến sĩ Thế Hùng

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi gần 80, Tiến sĩ mỹ học, nhà thơ - họa sĩ Thế Hùng giới thiệu tập thơ mới nhất mang tên "Sen - Thơ và tranh"

Tập Sen - Thơ và tranh gồm 50 bài thơ tình, đi kèm 50 bức tranh minh họa do chính tác giả thực hiện, chủ yếu là tranh sen và phong cảnh. Nhiều tác phẩm hội họa trong sách hiện đang được lưu giữ tại các đại sứ quán nước ngoài hoặc thuộc các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. Sách do NXB Mỹ thuật ấn hành, được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình thức trình bày.

image.jpg
TS Thế Hùng chia sẻ trong buổi ra mắt tập thơ thứ 7 về sen

Chia sẻ tại buổi ra mắt, TS Thế Hùng cho biết, đây có thể là tập thơ cuối cùng của ông. Toàn bộ tập thơ được viết trong khoảng hai năm, là “những câu thơ của một ông lão gần 80 tuổi nhưng được viết từ một trái tim 18”.

gen-n-z7331598771689_449915e5a4502bb9c5db101192800df1.jpg
Sen là một trong những chủ đề được ông yêu thích khai thác trong hội họa

Nhà thơ Bằng Việt, người có nhiều năm gắn bó và làm việc cùng TS Thế Hùng, nhận xét ông là mẫu nghệ sĩ tài tử, thong dong nhưng sở hữu sức lao động nghệ thuật hiếm có. Theo ông, số lượng tác phẩm thơ, họa, nhạc mà tác giả Thế Hùng sáng tác là kết quả của một quá trình lao động bền bỉ, với cường độ cao. Cũng theo nhà thơ Bằng Việt, Thế Hùng là một trong số ít nghệ sĩ sống được bằng nghề, tác phẩm bán chạy, nhiều lần tái bản, đặc biệt là hội họa luôn “đắt hàng”.

gen-n-z7331598840684_8969ef2cf1217d8ef2a77fd385fd9b12.jpg
TS Thế Hùng cho biết thời gian tới ông sẽ chuyên tâm dành cho hội họa

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: Thế Hùng là một nghệ sĩ đa tài. Ông làm thơ, viết văn, soạn nhạc, vẽ tranh, rồi phê bình nghiên cứu, giảng dạy, thuyết trình…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, Sen - Thơ và tranh là một cuốn sách đặc biệt, khép lại một hành trình sáng tạo trọn vẹn. Ông nhận xét thơ Thế Hùng không mang dấu ấn tuổi tác mà rừng rực cảm xúc trai trẻ, với lối cách tân lục bát giàu biên độ cảm xúc, mỗi lần bẻ câu đều mở ra những tầng rung động mới cho người đọc.

gen-n-z7331598782935_c9533af02c3f4b1b3ae0126fa2a37d4c.jpg
TS Thế Hùng dự định ra mắt triển lãm tranh cá nhân đầu tiên vào năm 2027

Như lời hẹn, vào năm 2027, dịp tròn 80 tuổi, TS Thế Hùng sẽ giới thiệu triển lãm cá nhân với khoảng 80 tác phẩm hội họa, đánh dấu chặng đường sáng tạo mới của một nghệ sĩ suốt đời sống cùng đam mê.

NGUYỄN CHẮT

