Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, khu vực II có 365 trường học, 9.372 phòng học, 9.925 lớp học. Theo tiêu chuẩn 300 phòng học/10.000 dân, khu vực chỉ có 16/36 xã, phường đáp ứng được tiêu chí.

Sáng 2-10, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Hội nghị rà soát cơ sở vật chất và công tác thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục của khu vực II.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, lãnh đạo các xã, phường và các trường học tại khu vực II.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng phát biểu tại hội nghị

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, khu vực II có 365 trường học, 9.372 phòng học, 9.925 lớp học. Theo tiêu chuẩn 300 phòng học/10.000 dân, khu vực chỉ có có 16/36 xã, phường đáp ứng được tiêu chí.

Trong đó, ở cấp mầm non, cơ sở vật chất các trường đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, bảo đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp, 100% phòng học kiên cố, không có phòng học tạm, nhờ, mượn; cấp tiểu học có 123/148 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83%; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cơ sở vật chất của các trường được đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học, thiết bị đáp ứng tương đối yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy.

Lãnh đạo các địa phương, trường học tham dự hội nghị

Để đạt được chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, khu vực II cần đầu tư tăng thêm 62 trường, 4.225 phòng học, bên cạnh đó là đầu tư, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, hư hỏng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, trường học đã tham gia đóng góp ý kiến về công tác tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, đảm bảo mỹ quan trường học...

CAO SƠN