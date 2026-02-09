Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD

Chiều 9-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp và làm việc với đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản đang có chuyến khảo sát tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản

Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do ông Keita Ishii, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản – Mekong, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu, làm trưởng đoàn; cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và đại diện hơn 30 doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức của Nhật Bản.

Thông tin tại buổi làm việc, lũy kế đến ngày 31-1, Nhật Bản có 5.722 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 78,9 tỷ USD. Nhật Bản hiện xếp thứ 3 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong năm 2025, tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp Nhật Bản đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ với 296 dự án đăng ký cấp mới.

Các nhà đầu tư nước ngoài của Nhật Bản đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực, trong đó đứng đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo…

Năm 2025, thương mại Việt Nam - Nhật Bản ghi nhận cột mốc ấn tượng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản gần 2,1 tỷ USD, khẳng định vị thế Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu, ổn định và bổ sung lẫn nhau trong chuỗi cung ứng.

Theo kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), trong năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam có lãi đạt mức 67,5% - mức cao nhất kể từ năm 2009 (vượt mức trung bình của ASEAN là 65,3%) và mức độ sẵn sàng mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới đạt 56,9%, dẫn đầu ASEAN trong 2 năm liên tiếp. Kết quả khảo sát của JETRO một lần nữa khẳng định tiềm năng, lợi thế của môi trường đầu tư Việt Nam để các nhà đầu tư Nhật Bản có thể yên tâm mở rộng đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, chính trị, ngoại giao… với độ tin cậy cao. Thủ tướng cho rằng, hai bên cần tiếp tục gìn giữ, phát triển mối quan hệ này tốt đẹp hơn, trong cả nhận thức và hành động. Từ đó tạo ra chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích chung, với tinh thần đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có được lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên còn có dư địa lớn để thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực; trong đó tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam có lãi hiện rất tích cực nhưng phải phấn đấu cao hơn nữa, đạt mức 90%.

Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy những thành quả đạt được trong hợp tác lao động. Phía Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng lao động, đi vào các lĩnh vực chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh… Đồng thời, hợp tác lao động cần thông thoáng hơn về visa, giấy phép lao động...

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty xem xét các ý kiến của phía Nhật Bản để cùng nhau đáp ứng yêu cầu đặt ra…

