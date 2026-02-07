Tháng 1-2026: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 29,5%

Kinh tế

Bộ NN-MT thông tin, tháng 1-2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu hoạch sầu riêng của HTX Liên Đức, xã Kim Long, TPHCM
Trong đó, nhóm nông sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 41,8%; thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; lâm sản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 13%; sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%.

Một số mặt hàng xuất khẩu với giá trị tăng trưởng cao trong tháng đầu tiên của năm, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả và hạt điều.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 45,3% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ (22,7%) và châu Âu (13,4%).

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1-2026, với thị phần lần lượt là 22,6%, 20,4% và 7%.

VĂN PHÚC

Mặt hàng xuất khẩu Lâm sản Thủy sản Thị phần thị trường xuất khẩu

