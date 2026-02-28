Khai mạc Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2026

Ngày 28-2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP Hà Nội), Bộ VH-TT-DL khai mạc Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu tham dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ngày hội được tổ chức tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển mới của đất nước. Văn hóa, theo tinh thần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ đồng hành mà phải “soi đường cho quốc dân đi”, giữ vai trò nền tảng định hình chất lượng con người và sức mạnh quốc gia.

Trao quà lưu niệm, quà động viên cho các nghệ nhân, già làng, trưởng bản và đại diện đồng bào các dân tộc tham gia ngày hội

Ngày hội năm nay mang đến bức tranh đa sắc của văn hóa Việt từ không gian cồng chiêng Tây Nguyên, nghi thức rước Đại lịch của đồng bào Khmer Nam bộ, lễ hội xuống đồng của đồng bào Sán Chay Phú Thọ, đến điệu khèn Tây Bắc, câu hò ví dặm miền Trung, đờn ca tài tử Nam bộ… Qua đó, vẻ đẹp thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam được khắc họa sinh động, giàu sức sống.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” không chỉ là ngày hội giao lưu văn hóa, mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc Việt Nam đã cùng nhau bồi đắp nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, trở thành cội nguồn sức mạnh nội sinh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây tại ngày hội

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là động lực cho tương lai, cần tiếp tục được đưa thấm sâu vào đời sống xã hội, gắn với phát triển con người, kinh tế và du lịch bền vững. Việc phát huy vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một trung tâm giao lưu văn hóa tầm quốc gia sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện tới nhân dân và bạn bè quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 300 nghệ nhân - những chủ thể sáng tạo và gìn giữ văn hóa của dân tộc

Trong khuôn khổ lễ khai mạc Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ VH-TT-DL đã trao quà lưu niệm, quà động viên cho các nghệ nhân, già làng, trưởng bản và đại diện đồng bào các dân tộc tham gia ngày hội, thể hiện sự trân trọng đối với những chủ thể đang trực tiếp gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, nghi thức trồng cây đầu xuân cũng được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển bền vững của văn hóa dân tộc, gắn bảo tồn di sản với bảo vệ môi trường sinh thái, đúng tinh thần “gieo hạt mầm văn hóa” cho hôm nay và mai sau.

MAI AN