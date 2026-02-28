Lan tỏa nét đẹp "lễ hội miễn phí" tại đất Thủ

Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM) và các phường lân cận tiếp tục khẳng định thương hiệu “lễ hội miễn phí” với quy mô lớn, tổ chức bài bản. Điểm nhấn là hoạt động rước cộ Bà Thiên Hậu dự kiến diễn ra ngày 3-3 tại Miếu Bà Thiên Hậu.

Lễ hội an toàn, văn minh - Nét đẹp văn hóa đầu xuân

Những ngày này, khu vực trung tâm phường Thủ Dầu Một rực rỡ cờ hoa, lồng đèn, pano tuyên truyền về nếp sống văn minh trong lễ hội. Tại Miếu Bà Thiên Hậu, dòng người hành hương tăng mạnh từ 13 tháng Giêng, dự kiến đạt cao điểm vào 14, 15 tháng Giêng (tức ngày 2 và 3-3).

Hoạt động được mong chờ nhất là lễ rước cộ Bà Thiên Hậu diễn ra vào 15 tháng Giêng. Đoàn rước đi qua nhiều tuyến đường trung tâm, trong tiếng trống lân - sư - rồng rộn rã và người dân sẽ đứng hai bên đường chiêm bái, cầu an đầu năm.

Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu phối hợp địa phương tăng cường giải pháp đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, cho biết, năm nay địa bàn hành chính có thay đổi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng tại chỗ mỏng hơn so với trước. Tuy nhiên, địa phương xác định quy mô lễ hội không thay đổi, công tác đảm bảo an toàn phải đặt lên hàng đầu.

“Chúng tôi chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Phường đã đề xuất Công an TPHCM tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động trong các ngày cao điểm. Quan điểm là lễ hội phải an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách”, bà Cúc nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, dự báo có hơn 100.000 lượt người tham gia lễ hội năm nay. Các tuyến đường trọng điểm tại khu vực lễ hội được phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ; các điểm giữ xe bố trí khoa học, nhiều điểm miễn phí cho người dân trong ngày 14 và 15 tháng Giêng.

Người dân được phát nước miễn phí. Ảnh chụp trưa 28-2-2026

Phường cũng đã dựng 34 lều đồng bộ tại khu vực trung tâm để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký phát nước uống, khăn lạnh miễn phí. Bên cạnh đó, hàng ngàn suất ăn chay được các đoàn thể, mạnh thường quân chuẩn bị chu đáo phục vụ khách hành hương.

"Lễ hội miễn phí” - lan tỏa nghĩa tình đất Thủ

Lễ hội Rằm tháng Giêng tại phường Thủ Dầu Một được người dân và cộng đồng mạng xã hội quen gọi là “lễ hội miễn phí”.

Ông Trần Vĩnh An, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu, chia sẻ: “Lễ hội là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời. Ban trị sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức các nghi thức trang nghiêm, đúng truyền thống, đồng thời vận động bà con, du khách thực hiện nếp sống văn minh, không đốt vàng mã, không xin xăm bói toán, không đổi tiền lẻ trong khuôn viên miếu”.

Các lực lượng tại địa phương tham gia chiến dịch "Rằm tháng giêng - Vì lễ hội Văn minh - An toàn - Miễn phí"

Theo ông An, hoạt động rước cộ năm nay vẫn giữ nghi thức truyền thống, song được điều chỉnh lộ trình, thời gian hợp lý để đảm bảo an toàn. Các khâu hậu cần, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi diễn ra.

Đặc biệt, phường tổ chức 4 đội xe ôm miễn phí đưa đón người già, trẻ em từ bãi giữ xe vào khu vực lễ hội. Nhiều hộ dân dọc các tuyến đường tự nguyện hỗ trợ nước uống, vá xe miễn phí cho du khách. Wifi miễn phí cũng được lắp đặt tại một số khu vực tập trung đông người.

Song song với hoạt động tín ngưỡng, công tác tuyên truyền xây dựng “nếp sống văn minh trong lễ hội” được triển khai mạnh mẽ. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý hành vi chèo kéo, ép giá, bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm tại các điểm kinh doanh dịch vụ.

Lượng rác thải dự đoán tăng đột biến trong những ngày cao điểm cũng được địa phương tính toán từ sớm. Nhà vệ sinh lưu động được bố trí tại nhiều điểm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Dự đoán từ đây đến ngày 15 tháng g iêng, lượng du khách sẽ tăng đột biến

Giữa dòng người tấp nập về chiêm bái Miếu Bà Thiên Hậu, hình ảnh các suất ăn miễn phí, chai nước, khăn lạnh trao tay, những chuyến xe ôm nghĩa tình… đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của đất Thủ - nơi lễ hội không chỉ linh thiêng mà còn ấm áp tình người.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hải, ngụ phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai), chia sẻ, năm nào, chị cùng người thân thu xếp về Miếu để dâng hương, xin lộc đầu năm. Đây còn là dịp để cả gia đình du xuân, thưởng thức ẩm thực của đất Thủ.

“Tôi rất ấn tượng với những điểm vá vỏ xe miễn phí, những thùng nước suối được trao tận tay du khách. Đúng là lễ hội văn minh, nghĩa tình”, chị Hải nói thêm.

Ngoài Miếu Bà Thiên Hậu, dòng người từ khắp nơi còn đổ về các điểm tín ngưỡng như các chùa: Hội Khánh, Tây Tạng, Ông Ngựa (phường Thủ Dầu Một), Khánh Hội (phường Bình Dương), Bà Thiên Hậu (phường Lái Thiêu), Niệm Phật (phường Thuận An)… tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa khắp địa bàn TPHCM.

Bên trong Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Thủ Dầu Một

Nhờ sự chủ động, bài bản của chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước sự thân thiện, nghĩa tình của người dân địa phương, góp phần tạo nên hình ảnh một lễ hội đầu xuân trang nghiêm nhưng gần gũi, mến khách.

TÂM TRANG - MINH DUY