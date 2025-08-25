Saigontourist Group – 50 năm vươn mình cùng đất nước

Với bề dày 50 năm vươn mình cùng đất nước, Saigontourist Group đã giới thiệu các ứng dụng công nghệ tiên tiến như phần mềm quản lý, giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, những mô hình, sáng kiến và thành tựu nổi bật làm nên thương hiệu của tập đoàn.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, Saigontourist Group cũng mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng từ các đơn vị thành viên. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group) đặc biệt giới thiệu các chương trình tour trong và ngoài nước đặc biệt là điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch mới của TPHCM với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Được thành lập từ ngày 1-8-1975, Saigontourist Group hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp... Với bề dày kinh nghiệm và uy tín, tập đoàn đã và đang là đối tác tin cậy trong nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế.

THƯỞNG TRẦN